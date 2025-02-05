Nota Paraná sorteia R$ 1 milhão nesta quinta-feira com recorde de participantes

O Nota Paraná vai sortear o prêmio de R$ 1 milhão nesta quinta-feira (6) com o maior número de participantes já registrados pelo programa, que completa 10 anos em 2025. Serão 3.216.936 pessoas concorrendo ao valor.





O recorde anterior havia sido registrado no último mês de dezembro, quando 3,1 milhões de pessoas participaram do sorteio. E, segundo a coordenadora do programa, Marta Gambini, a quebra consecutiva de marcas tão expressivas apenas comprova o sucesso do programa de conscientização fiscal.





“O Nota Paraná vem quebrando recorde atrás de recorde. A cada mês, o número de participantes cresce, o que mostra como o paranaense reconhece nosso trabalho de educação e conscientização fiscal”, afirma.





Ao todo, foram emitidos mais de 31.113.179 bilhetes que vão concorrer ao prêmio de R$ 1 milhão, além de outros que vão de R$ 50 a R$ 100.000. De acordo com a nova regulamentação do programa, o Nota Paraná entrega a quantia milionária apenas quatro vezes ao ano, nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro. Um bilhete é gerado a cada R$ 200 em compras realizadas com o CPF na nota fiscal.





Além dos consumidores, 1.486 entidades sociais registradas no programa estão na disputa por 40 prêmios de R$ 5 mil cada, graças às doações de notas fiscais feitas pelos contribuintes. Para o sorteio de fevereiro, foram emitidos 7,9 milhões de bilhetes para essas organizações.



