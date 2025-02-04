Pesquisar

Norte Pioneiro

Nove se ferem após caminhão colidir em barranco em Santo Antonio da Platina

Redação Bonde
04 fev 2025 às 10:10

Divulgação/PRE
Nove pessoas se feriram após um caminhão colidir contra um barranco em Santo Antonio da Platina (Norte Pioneiro) no fim da tarde de segunda-feira (3).


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 17h, no quilômetro 357 da PR-092. Conforme dados colhidos pelos policiais no local,  trafegava o Ford Cargo 1317 E de placa de Nerópolis (GO) pela rodovia no sentido Santo Antônio da Platina a Barra do Jacaré (Norte Pioneiro) quando veio a chocar-se contra barranco existente à margem esquerda da via.

O motorista e os oito passageiros, todos com ferimentos leves, foram encaminhados ao hospital de Santo Antonio da Platina. Não foi feito o teste do etilômetro pelo fato de o caminhoneiro ter sido hospitalizado.


