Nove se ferem após caminhão colidir em barranco em Santo Antonio da Platina

Nove pessoas se feriram após um caminhão colidir contra um barranco em Santo Antonio da Platina (Norte Pioneiro) no fim da tarde de segunda-feira (3).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 17h, no quilômetro 357 da PR-092. Conforme dados colhidos pelos policiais no local, trafegava o Ford Cargo 1317 E de placa de Nerópolis (GO) pela rodovia no sentido Santo Antônio da Platina a Barra do Jacaré (Norte Pioneiro) quando veio a chocar-se contra barranco existente à margem esquerda da via.

O motorista e os oito passageiros, todos com ferimentos leves, foram encaminhados ao hospital de Santo Antonio da Platina. Não foi feito o teste do etilômetro pelo fato de o caminhoneiro ter sido hospitalizado.



