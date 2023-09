Novos acessos ao Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, são inaugurados

O acesso de fiéis ao Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, passou a ser mais ágil e seguro a partir desta sexta-feira (29). O Governo do Paran;a inaugurou uma passarela para pedestres sobre a BR-369, obra que também inclui uma rotária, um retorno e novos acessos na rodovia.

Segundo o governador do Paraná, Ratinho Junior, as intervenções aliam a segurança viária com o estímulo ao turismo religioso, que cresceu exponencialmente na região ao longo da última década.

O local é uma das principais atrações turísticas da região, atraindo milhares de visitantes todos os anos desde que foi construído, em 2012. Estima-se que mais de 30 mil pessoas visitem o local em datas comemorativas, como a desta sexta-feira (29), quando é comemorado o dia de São Miguel Arcanjo.

"O Santuário São Miguel Aracanjo é um dos maiores do Sul do Brasil, faz parte da famosa Rota do Rosário. Por isso, investimos na infraestrutura para atender os fiéis que vêm de todo o País e esse segmento turístico, que gera muitos empregos no comércio, hotéis, resorts e restaurantes em Bandeirantes e na região Norte do Paraná", aponta o governador.



PASSARELA

A passarela foi construída para atender este volume de fiéis e peregrinos que visitam o santuário. Ela tem quase 100 metros de comprimento, sendo 55,6 metros com uma cobertura, no trecho em que passa por cima da rodovia, e uma rampa de 42,2 metros. A estrutura é feita em concreto, com guarda-corpo e cobertura metálica.

A passarela tem 5,14 metros de largura, o que permite fluxo de pessoas nos dois sentidos, simultaneamente. Também foram construídos novos acessos ao santuário e à gruta, além de uma rotatória e um retorno, em sentido ao centro da cidade de Bandeirantes.

SÃO MIGUEL ARCANJO

O santuário de Bandeirantes é considerado o terceiro maior do mundo dedicado a São Miguel Arcanjo, atrás apenas do Santuário Monte Santo Angelo, na Itália, e do Mont Saint-Michel, na França. Ele foi criado em 2012, após três anos de obras.

Para o padre Roberto Medeiros, que foi um dos fundadores do santuário, os investimentos do Estado ajudam a elevar ainda mais o seu patamar.

“Deus colocou no meu coração que Bandeirantes teria um grande centro de evangelização dedicado à São Miguel Arcanjo. Junto com outras pessoas, acolhi essa mensagem e o povo correspondeu com a nossa proposta e já estamos comemorando 10 anos de santuário, que se tornou uma referência não apenas para Bandeirantes, o Paraná ou o Brasil, mas para o mundo”, disse.



