Carreta tomba e pega fogo na BR-376, em Mauá da Serra, e condutor sai ileso

Uma carreta carregada de soja tombou e pegou fogo na BR-376, em Mauá da Serra, no Centro-Norte do Paraná, na manhã desta sexta-feira (29).





O condutor, que conseguiu saiu do veículo antes do fogo, não teve ferimentos. A carreta era composta por um cavalo trator e mais dois reboques.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista perdeu o controle da direção, o que levou o veículo a tombar na curva. Tanto a carreta quanto a carga ficaram no acostamento da via, mas os policiais tiveram de interditar o trecho devido às chamas.





Além da PRF, estiveram presentes no local do acidente o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) e o Corpo de Bombeiros de Apucarana (Região Metropolitana de Londrina).