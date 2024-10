Número de turistas estrangeiros no Paraná aumenta 24% e chega a mais de 675 mil

O Paraná atrai cada vez mais turistas estrangeiros. De janeiro a setembro de 2024, o estado recebeu 675.108 visitantes do exterior, um aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2023 – com 544.843 chegadas. O estado é o quarto principal portão de entrada das chegadas internacionais no Brasil. Os dados são do Ministério do Turismo e da Polícia Federal.





O painel mostra também que especificamente em setembro de 2024 o Paraná recebeu 53.403 visitantes do exterior – volume 28,6% a mais que o mesmo mês de 2023, que registrou 41.532 estrangeiros. O número de setembro é também 11% maior que o do mês anterior: em agosto foram registrados 48.125 turistas.

Os números compilados pela Setu (Secretaria do Turismo do Paraná) estão disponíveis no SiTU (Sistema de Inteligência Turística), ferramenta lançada no ano passado, onde estão reunidas pesquisas, levantamentos e os principais indicadores do setor, de forma aberta e interativa.





Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, a chegada de estrangeiros representa um grande impulso à economia. “Quando bem executado, o turismo impacta em uma melhor qualidade de vida para todos, porque o setor é responsável por gerar empregos, renda e oportunidades. Portanto, a vinda de visitantes do exterior representa, sobretudo, um impulso à indústria do turismo e à economia paranaense, porque eles movimentam os segmentos de hospedagem, alimentação além do comércio", diz.

