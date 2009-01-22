OAB pede urgência no caso de advogado desaparecido

O presidente da OAB Paraná, Alberto de Paula Machado, encaminhou ofício ao secretário de Estado da Segurança Pública, Luiz Fernando Delazari, pedindo urgência e rigor nas investigações sobre o desaparecimento do advogado Luiz Laerte de Araújo, de Arapongas. De acordo com relatos da família, tudo indica que o seu desaparecimento esteja relacionado ao exercício profissional. A OAB designará um advogado para acompanhar o caso e colaborar no que for possível.

Ele sumiu no dia 19 de dezembro, e teria sido visto pela última vez pela manhã tomando café em um estabelecimento próximo à sua casa. "Meu pai saiu de casa dizendo que iria atender um cliente no escritório (localizado na avenida Arapongas, próximo da Prefeitura) e que voltaria para o almoço", relatou Ingrid Rodrigues de Araújo Nesello, filha do advogado.

