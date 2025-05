Obra de duplicação da PR-317, entre Maringá e Iguaraçu, é retomada com nova empresa

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) está retomando a obra de duplicação da PR-317 entre Maringá e Iguaraçu (Noroeste). Uma nova empreiteira será responsável por executar os serviços remanescentes no trecho de 21,82 quilômetros de extensão da rodovia.





A Construtora Sanches Tripoloni Ltda., que executa obras de grande porte do DER-PR na região Sudoeste (restauração da PRC-280) e no Centro (duplicação da PRC-466), está se instalando no trecho e começando a mobilizar pessoal, equipamentos e maquinário, visando iniciar os serviços o mais breve possível. Parte dos funcionários da obra anterior também poderão ser contratados para esta nova empreitada.

Neste período inicial a empreiteira vai realizar os serviços de adequação da sinalização e reparos superficiais do pavimento, garantindo a trafegabilidade e segurança dos usuários.





Após avaliação do trecho em obras, serão concluídos os serviços de pavimentação e restauração do pavimento, implantação do sistema de drenagem de águas, construção de viadutos e passarelas, sinalização vertical e horizontal, iluminação rodoviária e demais serviços complementares. A previsão é de entrega da duplicação até o final do ano, com investimento inicial de R$ 58.937.841,80.

A empreiteira foi uma das participantes da licitação da obra em 2021, tornando possível a sua contratação sem a necessidade de novo edital.





RESCISÃO

O termo de rescisão da obra anterior foi formalizado na última quinta-feira (22). A medida foi tomada pelo DER/PR após a empresa anterior descumprir o contrato em vários quesitos, como o cronograma e o padrão de qualidade de serviços executados, sendo a contratação de uma nova empreiteira a melhor opção para garantir a conclusão da obra.





Ao todo foram investidos R$ 126.563.925,48 na duplicação da PR-317 entre Maringá e Iguaraçu, além de R$ 39.236.673,58 em reajustes de custos de materiais e serviços.