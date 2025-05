Cinema de Londrina terá sessão especial do filme 'Lilo & Stitch' para autistas

Londrina terá uma sessão especial do filme “Lilo & Stitch” no Cineflix, nesta sexta-feira (30). A rede, que tem salas de exibição no Aurora Shopping, dedica, em todos os meses, a última sexta-feira para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) de todas as idades.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Neste mês de maio, a exibição da “Sessão TEA” receberá um dos filmes que é sensação da temporada. O shopping também divulgou que dispõe de vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com TEA no primeiro subsolo do empreendimento. Os ingressos podem ser adquiridos por meio deste link.





As sessões especiais têm iluminação ajustada - com as luminárias laterais acesas durante a exibição do filme -, refrigeração confortável e som moderado. Há, também, outro diferencial: é permitida a livre circulação dos espectadores durante a sessão, para maior segurança e tranquilidade do público.