Onça-parda resgatada em Faxinal é reintegrada à natureza

A captura e a soltura de uma onça-parda, no fim de semana, mobilizaram equipes do Hospital Veterinário da UniFil, de Londrina, Polícia Ambiental e Instituto Água e Terra (IAT) do Paraná, que mais uma vez conseguiram reintegrar uma espécie silvestre à natureza. A fêmea jovem de aproximadamente dois anos e 30 quilos estava acuada num posto de gasolina em Faxinal, município no Vale do Ivaí. O animal correu para lá fugindo de cães, sexta-feira (28) à noite. Foi encontrado encurralado em meio a entulhos, sábado por volta de meio-dia, quando começou a operação de resgate.





A coordenadora do HV da UniFil e responsável pelo Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS) no Norte do Paraná, médica veterinária Daniela Martina, foi avisada e reuniu enfermeiro e alunos de Medicina Veterinária para irem até Faxinal. Juntamente com a Polícia Ambiental, ela iniciou o trabalho de aproximação da onça por volta das 13h. Usou um dardo sedativo e, em seguida, o animal foi colocado em local adequado para remoção e deslocamento a Londrina. No Hospital Veterinário da UniFil, passou por check-up com ultrassonografia, raio X, exames laboratoriais e avaliação clínica, que constataram o bom estado de saúde.

Técnicos do IAT definiram na sequência o planejamento de soltura em área segura para fauna silvestre, na mesma região onde a onça foi encontrada. Por volta das 15h de domingo o animal voltou ao habitat natural. "A Polícia Ambiental acompanhou todos os momentos da ação conjunta com o CAFS UniFil, para preservar a segurança dessa onça parda e a integridade física das pessoas" - diz a soldado Anniely Carvalho, da 2ª Companhia de Londrina.





"Tivemos de mobilizar uma força-tarefa do HV da UniFil para participar do resgate e atendimento. É uma ação de custo elevado que envolve o trabalho de profissionais, despesas de viagem, estrutura de acolhimento, exames, medicamentos e alimentação. A sedação com dardo exige cuidados redobrados pelas dificuldades de chegar perto do animal e o risco de não feri-lo. A onça dormiu no hospital e isso requer também um acompanhamento específico", detalha Daniela Martina, ressaltando que as despesas foram bancadas pelo hospital.

(Com informações do HV da Unifil)