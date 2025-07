Ônibus biarticulado parte ao meio após bater em trem em Curitiba

Um acidente envolvendo um ônibus biarticulado e um trem deixou 11 passageiros feridos em Curitiba, no Paraná, na noite de terça-feira (22). O ônibus partiu ao meio. O motorista do ônibus não respeitou os avisos sonoros, de acordo com a empresa responsável pela composição. Confira o vídeo aqui.





O acidente ocorreu por volta de 23h30, no bairro Cabral, quando o coletivo, que levava 25 pessoas, tentou cruzar a passagem de nível sobre os trilhos, no momento em que a composição passava.

De acordo com a Rumo Logística, o ônibus cruzou a faixa preferencial de uma passagem em nível.

"O acidente aconteceu após o motorista tentar cruzar a ferrovia quando o trem se aproximava, desrespeitando a sinalização do local e não adotando os procedimentos de segurança: 'pare, olhe e escute'", afirmou.

O maquinista, segundo a Rumo, acionou a buzina conforme procedimento padrão nos cruzamentos com vias municipais, mas foi surpreendido pela ação do motorista e acionou os freios de emergência, mas não foi possível parar a tempo devido ao peso e tamanho da composição.





A concessionária afirmou que solicitou o suporte das equipes de emergência para prestar atendimento médico aos acidentados.

"De acordo com as leis do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a preferência é sempre do trem, e é considerada infração gravíssima atravessar uma Passagem em Nível sem parar previamente", reforçou a companhia.





Os feridos foram atendidos em hospitais de Curitiba e região metropolitana e depois liberados.

A liberação da via ocorreu ainda durante a madrugada.





Segundo a Polícia Civil do Paraná, o motorista do ônibus afirmou aos policiais que não escutou o alerta sonoro do trem. O caso é investigado.

A Urbs (Urbanização de Curitiba S.A.) lamentou o acidente e disse que as equipes de fiscalização auxiliaram no atendimentos às vítimas.





A empresa afirmou que as condições do acidente ainda serão apuradas.