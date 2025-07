Uma pessoa morre e outras duas ficam gravemente feridas em colisão no Noroeste

Uma colisão frontal entre dois carros resultou na morte de uma pessoa na noite desta terça-feira (22) em Nova Londrina (Noroeste). De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 19h no km 40 da BR-376.





O sinistro envolveu uma VW Parati e um GM Astra. Segundo o boletim divulgado pela polícia, o condutor do Astra, de 37 anos, relatou que vinha de Campo Grande (MS) e pretendia visitar sua mãe em Loanda (Noroeste), quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a pista contrária em local de faixa dupla contínua e colidiu frontalmente com a Parati, que seguia sentido Nova Londrina.

Na VW Parati, estavam dois ocupantes de 23 anos, que eram primos. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O passageiro foi encaminhado a um hospital de Paranavaí (Noroeste) em estado grave. Os policiais não identificaram indícios de que algum dos condutores estivessem sob efeito de álcool.





