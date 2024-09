Ônibus que levava time de futebol americano de Curitiba até o Rio de Janeiro tomba e deixa três mortos

O Coritiba SAF (Sociedade Anônima do Futebol) também usou as redes sociais para manifestar seu pesar com relação ao acidente. "Lamentamos imensamente a perda de três atletas, cujas vidas foram interrompidas de maneira precoce e dolorosa. Neste momento de imensa dor, oferecemos toda nossa solidariedade às famílias, amigos e colegas das vítimas", escreve. Publicidade

O clube afirmou, também, estar em contato com o Coritiba Crocodiles e não medir esforços para colaborar conforme as necessidades apresentadas pelos atletas e pelas famílias das vítimas.





Dos 11 feridos, quatro tiveram ferimentos moderados e sete leves. A primeira informação fornecida pela CCR RioSP dizia que uma pessoa havia ficado gravemente ferida, mas a concessionária corrigiu a informação por volta das 13h.

Segundo o boletim divulgado pela empresa, duas pessoas não se feriram e 29 estão sendo avaliadas no local do acidente. Publicidade

O Flamengo Imperadores, time que participaria da partida contra o Coritiba Crocodiles, lamentou o acidente por meio das redes sociais e afirmou estar "concentrando todos os esforços em apoiar os nossos irmãos do Coritiba Crocodiles nesse momento difícil".





O Londrina Bristlebacks, time de futebol americano de Londrina, manifestou as condolências às famílias das vítimas mortas no acidente, se colocando à disposição para ajudar no que for possível.





A viação Princesa do Campos, empresa responsável pelo ônibus que levava os atletas até o Rio de Janeiro, divulgou uma nota afirmando que "está prestando toda a assistência às vítimas e encaminhando demais passageiros que não feriram para hotéis da região".

Segundo a viação, "as causas do acidentes estão sendo investigadas, com contratação de perito especialista em ocorrências desta natureza".



