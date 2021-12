Operação Verão Paraná retira quase 14 toneladas de resíduos das praias por dia

Quase 56 toneladas de resíduos foram retiradas das areias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná nos primeiros quatro dias do serviço de coleta de resíduos, trabalho sob responsabilidade da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná).

A atividade inclui limpeza, varrição e separação de resíduos e acontece diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados, num trecho de cerca de 48 quilômetros. Na média, foram removidas cerca de 14 toneladas de resíduos por dia.

A ação faz parte da operação Verão Paraná - Viva a Vida 2021/2022 do Governo do Estado. Nesta temporada, em caráter experimental, os serviços de coleta de resíduos também serão feitos em alguns dias específicos nos municípios de Morretes e Guaraqueçaba, incluindo a sede administrativa, Ilha das Peças e Superagui.





Em Morretes, a limpeza deve ocorrer às margens do Rio Nhundiaquara, numa extensão de cerca de 2,4 quilômetros.





Na limpeza das areias são utilizados dez quadriciclos e dez carretinhas, com atuação de cerca de 130 trabalhadores, entre coletores, motoristas e supervisores, a maioria moradores do Litoral paranaense.

Também é feita a separação do lixo reciclável no momento da coleta. O serviço de limpeza na orla vai até o início de março de 2022.