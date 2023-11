Órgãos estaduais funcionarão em horários diferenciados no Finados

As secretarias e órgãos públicos estaduais do Paraná vão ter escala especial de funcionamento durante o feriado nacional de Finados nesta quinta-feira (2). As alterações no expediente, no entanto, não abrangem os serviços essenciais e que não admitem paralisação, caso dos hospitais e delegacias de polícia.





Neste período, os espaços culturais do Estado vão ter ampla programação ao público, enquanto alguns parques estaduais terão restrições para visitação.

VEJA O QUE ABRE E FECHA:





HEMEPAR – Todas as unidades estarão fechadas na quinta. Na sexta-feira (3), as unidades de Toledo, Paranaguá, Jacarezinho, Cornélio Procópio, Cianorte, Irati e o Biobanco estarão fechadas. No sábado (14), funcionam as que costumeiramente abrem (Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu).

FARMÁCIAS – Todas as unidades estarão fechadas na quinta e sexta.





CEASAS – As cinco Ceasas do Paraná, em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, assim como a administração central, estarão fechadas nesta quinta. Todos os mercados atacadistas voltam a atender normalmente na sexta. Só a administração central, em Curitiba, estará fechada nessa data.

SANEPAR – Com exceção do Litoral do Estado, as centrais permanecem fechadas na quinta e sexta. Durante o feriado e fim de semana, os clientes podem buscar outros canais de relacionamento via WhatsApp no número (41) 99544-0115, via telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou no site sanepar.com.br.





No Litoral, o atendimento aos clientes funcionará na sexta-feira (3), das 9h às 15h, nos seguintes endereços:

Guaratuba – Av. Sete de Setembro, 19 Matinhos – Rua da Fonte, 264 – Centro





Matinhos – Rua da Fonte, 264 – Centro

Pontal do Paraná – Rodovia PR 412, 6330 – Ipanema





ESPAÇOS CULTURAIS – O MON (Museu Oscar Niemeyer) abrirá normalmente no feriado de Finados com diversas exposições em cartaz. Também há espetáculos em cartaz no CCTG (CCentro Cultural Teatro Guaíra), MAC Paraná (Museu de Arte Contemporânea), MIS-PR (Museu da Imagem e do Som) e Mupa (Mseu Paranaense), além da programação normal nos demais espaços culturais. Confira AQUI a programação completa.

COMPAGAS – Não haverá expediente na sede e na agência de atendimento presencial na quinta e sexta. Informações e solicitações podem ser feitas pelo telefone 3004-3400 e plataforma Compagas Virtual. Para avisos de emergências, a Central de Atendimento pode ser acionada pelo telefone 0800 643 8383.





RECEITA ESTADUAL – As delegacias e agências estarão fechadas nos dias 2 e 3 de novembro. Na sexta, haverá atendimento por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), das 7h às 19h, pelos números (41) 3200-5009 (Curitiba e Região) e 0800-041-1528 (demais localidades).

JUNTA COMERCIAL – Não haverá expediente na sede da Jucepar nos dias 2 e 3, com retorno às atividades na segunda-feira (6).





FOMENTO PARANÁ – Com base nas orientações do Banco Central e no calendário de feriados bancários da Febraban, não haverá expediente na Fomento Paraná na quinta. Na sexta, o atendimento aos clientes funcionará em sistema de plantão na Central de Atendimento, pelo telefone (41) 3200-5900.





DETRAN – Nos dias 2 e 3 a sede do Detran-PR, em Curitiba, e os postos de atendimento e das 100 Ciretrans em todo o Estado estarão fechados. O atendimento ao público será retomado normalmente na segunda-feira, das 8h às 16h. Mesmo sem o atendimento presencial, os cidadãos têm acesso a serviços personalizados no novo portal online do Detran-PR e via aplicativo Detran Inteligente. Nestes canais, é possível consultar a pontuação da CNH, verificar o extrato de débitos de veículos e agendar atendimentos.





IAT - Em razão das questões climáticas, com as fortes chuvas que afetam diversas regiões do Paraná, o IAT (Instituto Água e Terra) optou por fechar 11 UCs (Unidades de Conservação) durante o feriado. Assim, os parques Serra da Baitaca, Guartelá, Salto São João, Pico Marumbi, Pico Paraná, Vale do Codó, Salto São Francisco da Esperança, Ibicatu, Pau Oco, Mata dos Godoy e Ilha das Cobras não receberão visitantes entre de quinta a domingo (5). A medida é preventiva e visa a segurança da população, atendendo a uma orientação da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil.





PROCON – Os atendimentos presenciais não funcionarão na quinta e sexta, mas continuam normalmente de forma virtual pelo procon.pr.gov.br.





COHAPAR – A sede e os escritórios regionais estarão fechadas para atendimento ao público e telefônico na quinta e na sexta, com retomada das atividades presenciais na segunda. Serviços como emissão de 2ª via de boletos, inscrições e atualização de ficha cadastral nos programas habitacionais continuam disponíveis pelo site da Cohapar.





CEIM-PR – O Centro Estadual de Informações para Migrantes, Refugiados e Apátridas fecha tanto na quinta quanto na sexta, retornando às atividades normais na segunda.





COPEL – As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado fecham na quinta, mas funcionamento normalmente na sexta. Os endereços e horários de atendimentos podem ser conferidos no site da Copel. Todos os serviços prestados no atendimento presencial também estão disponíveis no aplicativo da Copel, pelo telefone 0800 51 00 116 ou WhatsApp no número (41) 3013-8973.





OUVIDORIA – A Ouvidoria Geral do Estado, coordenada pela CGE (Controladoria-Geral do Estado), não terá atendimentos presenciais ou telefônicos na quinta e sexta. Nestes dias e durante o fim de semana é possível enviar solicitações de informação, reclamações, sugestões, elogios e denúncias via formulário online ou pelo WhatsApp, no número (41) 3883-4014.





O que muda quando as reivindicações são feitas durante neste período é início do prazo para a resposta, que começa a contar a partir do próximo dia útil. As respostas para solicitações dos cidadãos devem ser dadas em até 60 dias, enquanto os pedidos de acesso à informação têm prazo de 20 dias.