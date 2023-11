Paraná faz leilão com mais de 200 veículos recuperáveis disponíveis em Londrina e Maringá

A Seap (secretaria da Administração e da Previdência) vai promover novo leilão de veículos e sucata de automóveis com lances abertos a partir de 20 de novembro. O cadastro de interessados, porém, já está disponível no portal oficial do leiloeiro contratado. São 221 veículos recuperáveis e oito lotes de sucatas.





Os itens estão disponíveis em pátios de Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais (ambos na Região Metropolitana de Curitiba), Londrina e Maringá (Noroeste). Há itens com lances iniciais a partir de R$ 438 e todas as informações podem ser acessadas no site do certame.

Os veículos disponíveis são parte da frota oficial do Governo do Estado, mas não são mais utilizados pelo poder público nas atividades administrativas.





Desde 2020, o governo estadual já fez nove leilões de veículos totalizando 1.802 lotes vendidos e cerca de R$ 17 milhões arrecadados.

“São recursos que voltam para os cofres do Estado e são aplicados em projetos e ações para a população. Além disso, é uma oportunidade que a pessoa tem de adquirir um veículo que pode ser restaurado por um valor consideravelmente menor que seu preço de mercado”, explica o secretário da Administração, Elisandro Frigo.





Confira as datas e endereços para visitação aos pátios:

Curitiba

Pátio da Emater - Rua Engenheiro Gastão Chaves, nº 162, Santa Cândida

Visita dia 20/11/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h





Colombo

Pátio da Seed - Estrada da Graciosa, nº 7.400, Jardim Boa Vista

Visita dia 21/11/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

São José dos Pinhais

Pátio da Polícia Civil - Rua Vanderlei Moreno, nº 14.000, Borda do Campo

Visita dia 22/11/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h





Londrina

Pátio do Iapar - Rodovia Celso Garcia Cid, km 375, Conjunto Ernani Moura Lima II

Visita 23/11/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h





Maringá

Pátio do IBC - Rua Francisco Ferreira de Miranda, º 1976, Parque Residencial Aeroporto

Visita dia 24/11/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.





Serviço:





Leilão de Veículos e Sucatas





Início dos lances: 20 de novembro





Cadastro e lances: no site do leiloeiro