Pai e filho morrem em grave acidente na BR-487, Centro-Oeste

Um grave acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (7), na BR-487 — conhecida como Estrada Boiadeira —, em Araruna (Centro-Oeste ), resultou na morte de duas pessoas e deixou outras duas feridas. A colisão aconteceu por volta do km 164 da rodovia e envolveu três veículos: um Volkswagen Gol, um caminhão prancha e um Ford Ka.





De acordo com as informações preliminares da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Gol, que seguia no sentido Tuneiras do Oeste (Noroeste), invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente contra o caminhão, que trafegava no sentido Campo Mourão. Na sequência, o Gol perdeu o controle e bateu frontalmente contra o Ford Ka, que vinha logo atrás do caminhão.

O impacto causou a morte do condutor do Gol, de 55 anos, e do passageiro do banco traseiro, seu filho de 21 anos. A passageira do banco dianteiro, esposa do motorista, foi socorrida com ferimentos e encaminhada ao hospital de Campo Mourão por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O motorista do Ford Ka também foi hospitalizado, atendido pelo Samu. Já os três ocupantes do caminhão não se feriram.





A rodovia ficou interditada durante toda a tarde para atendimento da ocorrência, sendo o tráfego liberado gradualmente no sistema pare e siga. Equipes da PRF, da perícia científica e do Instituto Médico-Legal estiveram no local.

As causas do acidente ainda serão investigadas, e um laudo pericial será elaborado pela PRF.





