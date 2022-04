Paraná: 49 mil unidades consumidoras seguem sem energia

Depois de religar 90% dos consumidores que ficaram sem energia por causa das chuvas, os profissionais da Copel (Companhia Paranaense de Energia) seguem trabalhando nos casos mais críticos, como redes destruídas, locais que dependem de remoção de grandes árvores e pontos de difícil acesso. No total, há 49 mil clientes sem energia em todo o Paraná, dos quais 39 mil na região Noroeste e cerca de 6 mil no Oeste do Estado. Maringá possui 24,7 mil imóveis sem luz, de acordo com atualização das 15h30 deste domingo (24).



Mais equipes da Copel foram convocadas para ajudar no trabalho de recomposição da rede de energia danificada nas cidades mais afetadas pelas chuvas, acompanhadas de fortes rajadas de vento, na noite de sexta-feira (22) e madrugada de sábado (23). Ao todo, 30 equipes dos locais menos prejudicados vão se deslocar nesta segunda (25) para reforçar os trabalhos de recomposição no Noroeste e Oeste do Estado.



No Oeste, a chuva causou estragos na noite de sexta-feira. Maripá foi a cidade mais prejudicada em função da chuva de granizo e chegou ter o fornecimento de energia completamente interrompido. A Copel segue trabalhando no local. No momento, cerca de 1,1 mil clientes ainda estão sem energia.