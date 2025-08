Paraná alcança menor índice de homicídios da série histórica no 1º semestre de 2025

O Paraná registrou uma expressiva queda nos crimes contra a vida no 1º semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (31) pela Secretaria da Segurança Pública, com base em informações do Cape (Centro de Análise, Planejamento e Estatística).





O número de Crimes Violentos Letais Intencionais, que englobam diferentes formas de mortes intencionais – como homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte –, caiu 28,5% em relação ao 1º semestre de 2024, passando de 940 para 672 registros. É o menor índice de homicídios da série histórica.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Dentro desse grupo, os homicídios dolosos – aqueles cometidos com a intenção de matar – tiveram retração de 29%, passando de 889 para 631 vítimas entre os seis primeiros meses de 2024 e 2025. No comparativo com 2018, quando 1.033 pessoas perderam a vida por causa deste tipo de crime, o índice de homicídios dolosos já caiu aproximadamente 39%.





Forças de segurança do Paraná apreenderam mais de um terço das drogas do Brasil em 2024

Publicidade

Segundo o secretário da Segurança Pública, a evolução é resultado da intensificação do policiamento ostensivo e do trabalho de investigação em todas as regiões do Estado, aliados ao uso de tecnologias, ações de inteligência e à integração entre as forças de segurança.





"Todo investimento que o governador Ratinho Junior tem feito no reaparelhamento das polícias, com inteligência, com tecnologia, com reestruturação e contratação de efetivo para todas as polícias, tem dado muito certo. Isso tem se refletido em uma maior integração entre as forças policiais e resultado em maior eficiência na proteção de vidas e no combate ao crime", afirmou.

Publicidade





Os casos de lesão corporal com resultado morte apresentaram uma das maiores quedas do semestre: 42,4%, passando de 33 para 19 vítimas. Os feminicídios também caíram, uma redução de 2%, de 49 para 48 casos.





55% DAS CIDADES SEM HOMICÍDIOS

Publicidade

A melhora nos índices de violência letal também se reflete no aumento do número de municípios paranaenses sem homicídios dolosos. No primeiro semestre de 2024, eram 192 cidades sem registro desse tipo de crime. Em 2025, o número subiu para 221, o que representa 55% dos municípios do Paraná. Em outras 93 cidades (23%) só houve um caso registrado.





Em Curitiba e Região Metropolitana, por exemplo, os homicídios dolosos caíram 22%, passando de 230 para 179 ocorrências. Neste ano, a Sesp lançou, em parceria com a Guarda Municipal de Curitiba, a Operação Centro Seguro, que intensificou o policiamento ostensivo na região central da Capital.

Publicidade





DIGNIDADE SEXUAL

O Paraná também apresentou redução entre os crimes contra a dignidade sexual. O número de estupros caiu de 3.814 para 3.100, uma diminuição de 18,7%. No geral, os crimes contra a dignidade sexual registraram queda de 11,54%, passando de 6.670 ocorrências em 2024 para 5.900 em 2025. Para que os índices continuem a cair, o Governo do Estado tem ampliado as iniciativas do programa Mulher Segura.

Publicidade





Também houve redução nos crimes classificados como contra a pessoa, que englobam uma série de delitos com impacto direto sobre a integridade física e emocional das vítimas. O total caiu de 143 mil para 139 mil registros, uma retração de 2,5%. Os crimes de ameaça recuaram 6,9%, passando de 2.998 para 2.790. Já os casos de lesão corporal tiveram queda de 8,2%, passando de 38,2 mil para 35,1 mil ocorrências.





Os resultados positivos do primeiro semestre de 2025 consolidam uma tendência de redução da criminalidade em todo o Paraná. Em 2024, o Estado já havia alcançado os melhores índices da série histórica do Cape, iniciada em 2007. Agora, com novas quedas em praticamente todos os indicadores, o Paraná atinge seu melhor patamar em relação à criminalidade em quase duas décadas.

Publicidade





COMPARATIVO COM OUTROS ESTADOS

Os homicídios dolosos já tinham caído 10% em 2024, em relação a 2023, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O Paraná não tem nenhum município entre os mais violentos do País e está entre os seis com as menores taxas de mortes violentas intencionais, melhor do que a média nacional.









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.