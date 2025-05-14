Paraná amplia vacinação contra a dengue para mais 102 municípios

A vacinação contra a dengue foi ampliada para mais 102 municípios do Paraná, totalizando agora 320 cidades contempladas pelo Ministério da Saúde para o recebimento do imunizante. Para atender à demanda, a Sesa (Secretaria da Saúde do Paraná) iniciará nesta quarta-feira (14) o envio de 99.050 doses do imunizante contra a doença e aguarda novas remessas. As doses são destinadas para adolescentes de 10 a 14 anos.





No total, incluindo com a atual remessa, serão 173.020 doses. O objetivo da ampliação e do envio das novas doses é assegurar a manutenção das estratégias de aplicação das primeiras e segundas doses (D1 e D2) nos municípios já beneficiados, bem como a ampliação da estratégia de vacinação em novas regionais de saúde.

“Vamos ampliar o leque das regionais de saúde com esta novidade do MS para vacinar contra dengue. Lembrando que é importante receber essa primeira dose agora e também a segunda dose, com intervalo de três meses. Essa proteção vai acabar valendo para o final do ano, época mais quente e de maior incidência da doença”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





Para a ampliação, foram considerados os critérios estabelecidos em informes e notas técnicas anteriores, como a avaliação e classificação com base em indicadores de saúde, o quantitativo necessário de doses, conforme a disponibilidade informada pelo fabricante, e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.

De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância do Programa de Imunização da Sesa, Virgínia Dobkowski Franco dos Santos, das 22 Regionais de Saúde, 16 estão recebendo a vacina, contribuindo para uma grande cobertura no território. “Com isso, 80,20% dos municípios paranaenses receberão a vacina contra a dengue para a faixa etária recomendada. Esta é mais uma estratégia para conter a doença e auxiliar na prevenção e, consequentemente, na diminuição de casos”, afirmou.





As cidades onde os adolescentes poderão receber a vacina são pertencentes às seguintes Regionais de Saúde:

Paranaguá (1ª RS) – 7 municípios

Curitiba (2ª RS) – 29 municípios

Ponta Grossa (3ª RS) – 12 municípios

Guarapuava (5ª RS) – 20 municípios

Pato Branco (7ª RS) – 15 municípios

Francisco Beltrão (8ª RS) – 27 municípios

Foz do Iguaçu (9ª RS) – 9 municípios

Cascavel (10ª RS) – 25 municípios

Campo Mourão (11ª RS) - 25 municípios

Umuarama (12ª RS) – 21 municípios

Paranavaí (14ª RS) – 28 municípios

Maringá (15ª RS) – 30 municípios

Apucarana (16ª RS) – 17 municípios

Londrina (17ª RS) – 21 municípios

Toledo (20ª RS) – 18 municípios

Ivaiporã (22ª RS) – 16 municípios.





(Com informações da Agência Estadual de Notícias)





