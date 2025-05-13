Mais 4.165 casos e nove óbitos pela dengue são registrados no Paraná

A Sesa (Secretaria da Saúde do Paraná) divulgou nesta terça-feira (13) o novo informe semanal da dengue. Foram registrados mais 4.165 novos casos da doença e nove óbitos. Os dados do novo ano epidemiológico 2025 totalizam agora 185.823 notificações, 57.581 diagnósticos confirmados e 52 óbitos em decorrência da dengue no Estado.





Os pacientes residiam em Cianorte e Rondon, na 13ª Regional de Saúde (RS) de Cianorte; Nova Esperança e Paiçandu, na 15ª RS de Maringá; Nova Fátima, Nova América da Colina, Rancho Alegre e Cornélio Procópio (2), na 18ª RS de Cornélio Procópio.





Ao todo, 396 municípios já apresentaram notificações da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 360 possuem casos confirmados. Os novos óbitos ocorreram entre março e abril, sendo cinco mulheres e quatro homens, com idades entre dois meses e 91 anos. Destes, quatro possuíam comorbidades.





As regionais com os maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico são a de Londrina (13.733); Paranavaí (10.575); Maringá (7.431); Jacarezinho (4.040) e Umuarama (3.552).



