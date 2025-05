Paraná anuncia convocação de mais de mil professores aprovados em concurso

O governo do Paraná anunciou nesta terça-feira (11) a convocação de mais de 1.034 professores para atuar na rede estadual do estado a partir do segundo semestre de 2025. Eles foram aprovados no concurso público realizado em 2023 pela SEED (Secretaria de Estado da Educação) e devem ser nomeados em junho.





“Mais de 3,4 mil profissionais aprovados no concurso já assumiram seus postos nas escolas da nossa redes estadual. E agora, vamos convocar mais 1.034 professores para entrar a partir de julho na rede estadual do nosso Estado. Eles vão atuar na rede pública do estado que tem a melhor educação do Brasil”, disse o governador Ratinho Junior em anúncio nesta terça.

O edital com a lista dos convocados está sendo finalizado pela SEED, que será, que será encaminhado à SEAP (Secretaria de Estado da Administração e Previdência), pasta responsável pelas contratações do Estado. O edital de convocação para a realização de exames médicos está previsto para ser publicado na segunda quinzena de março na página do IBFC (Instituto Brasileiro de Informação e Capacitação), banca responsável pela realização do concurso.





Os novos profissionais vão atender alunos das escolas estaduais em diversas disciplinas, com carga horária de 20 a 40 horas semanais, dependendo da aprovação em um ou dois cargos. Com essa nova etapa, serão mais de 4,4 mil profissionais convocados para atuar nos colégios da rede estadual de ensino de todos os núcleos regionais do Paraná. Cerca de 3,4 mil já foram nomeados desde 2023.





“Fechamos agora quase 4,4 mil professores e pedagogos chamados por esse concurso, que foi aguardado por mais de dez anos pelos profissionais de educação do Paraná. São milhares de docentes que vão atuar no ensino da rede estadual, que tem cerca de 2 milhões de alunos”, destacou o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.





