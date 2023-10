Paraná: Balanço da Defesa Civil aponta 40 municípios afetados pelas fortes chuvas

A Defesa Civil do Paraná divulgou balanço no domingo (8) que mostra 40 municípios afetados pelos eventos meteorológicos que atingem o Estado desde o ultimo dia 3. A estimativa é que mais de 13 mil pessoas tenham sido afetadas.





"Desde as primeiras informações meteorológicas vindas do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) e de outros organismos meteorológicos, foram adotadas medidas para alertar a população sobre as condições que chegavam ao Estado e que podiam provocar emergências e desastres”, diz o capitão Marcos Vidal da Silva Júnior, que integra a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Alguns municípios tiveram danos extensivos, como é o caso de São Jorge d'Oeste, Paulo Frontin, Paula Freitas e Mangueirinha, atingidos no início da semana por vendavais que causaram destelhamento em diversas residências, afetaram comércio e lavouras.





Mais recentemente, Rio Negro, União da Vitória, Rebouças e Peabiru, por exemplo, tiveram problemas de alagamento e inundações devido à chuva continuada e dos grandes acumulados no último dia. Cerca de 200 pessoas tiveram que deixar as residências em União da Vitória e 56 em Rio Negro. Ao todo, mais de 740 pessoas deixaram as casas por causa das chuvas e vendavais e 503 ainda permanecem fora de seus lares.

As equipes locais da Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, atenderam s população, resgatando as pessoas em maior risco e levando para locais seguros. Os alertas da população, enviados desde a segunda-feira (3), assim como a mobilização junto às redes sociais e outros canais de comunicação, auxiliaram para que a informação sobre as chuvas pudesse ser repassada. Dicas sobre ações de proteção complementam a informação sobre os riscos e ajudam para que menos danos e prejuízos sejam causados pelas tempestades.





SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Paula Freitas, Mangueirinha, Rio Negro e São Jorge do Oeste já decretaram situação de emergência. O decreto de São Jorge d'Oeste já está homologado pelo Estado e o de Mangueirinha está em processo de homologação. Paula Freitas e Rio Negro estão inserindo a documentação para pedir a homologação da situação de emergência. Além disso, Pinhão, Paulo Frontin e Cascavel estão dando prosseguimento nos documentos iniciais.





AJUDA HUMANITÁRIA

As localidades mais afetadas já receberam apoio nos primeiros momentos da emergência, primeiramente com a distribuição emergencial de lonas e outros socorros públicos, e posteriormente com materiais de higiene, dormitório e telhas.





Já foram distribuídas mais de 18 mil telhas aos municípios mais afetados pelos vendavais e tempestades, além de 650 kits dormitório, 584 kits higiene e 484 cestas básicas. Os materiais vão auxiliar para que as famílias mais vulneráveis atingidas pelas tempestades possam se restabelecer.

MONITORAMENTO





O acompanhamento das condições meteorológicas e ocorrências no estado é realizado pelo Cegerd (Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil). Ele recebe informações atualizadas do Simepar sobre eventos mais fortes que têm o potencial de gerar problemas, além de possuir ferramentas dentro do sistema de monitoramento que indicam quando parâmetros importantes de chuva foram alcançados. Esse trabalho integrado ajuda para que os municípios e população recebam informações e possam adotar as medidas de preparação.





Ele conta com mecanismos que auxiliam os municípios na elaboração de seus planos de contingência, assim como facilitam a gestão a partir da integração de informações das ocorrências. E com um BI, que processa as informações e auxilia na tomada de decisão.