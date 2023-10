Temporal e granizos fazem estragos no Norte Central e no Centro Oeste do PR

A chuva que atinge a região Sul do Brasil deixou estragos também no interior do Paraná neste domingo (8). Em Pitanga (Centro Oeste) , a enxurrada deixou pessoas desabrigadas ao elevar o volume tanto na zona rural quanto no centro da cidade. Em Ivaiporã (Norte Central), granizos danificaram telhados de casas, o que preocupa a administração municipal.





De acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), o acumulado médio de chuvas no Paraná foram em torno de 80 mm, principalmente nas regiões noroeste e centro-sul, até as 14h30 deste domingo.

Publicidade

Publicidade





O coordenador da Defesa Civil de Pitanga, Márcio Adalberto Becher, informou que o volume de água produziu enxurradas que alagou algumas residências no centro da cidade e próximo à Delegacia de Polícia Civil.





Em vídeos viralizados na internet, um dos autores, ao se ver diante dos estragos, reclama: “Olha como está a Pitanga véia (sic) aqui.”

Publicidade