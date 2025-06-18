Paraná chega a 40 mil carteiras de identificação para pessoas com TEA

O Paraná alcançou a marca de 40 mil carteiras de identificação emitidas para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O número representa quase um terço da população com autismo no Estado.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados recentemente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apontam pouco mais de 132 mil pessoas com TEA no território paranaense. A carteira foi implementada em 2020 e, somente neste ano, 8.310 pessoas já receberam o documento.





Publicidade

A emissão é feita pelo Governo do Estado, com coordenação da Sedef (Secretaria do Desenvolvimento Social e Família), também responsável pela formulação de políticas públicas voltadas à inclusão e garantia de direitos da população autista.



Nesta quarta-feira (18) é celebrado do Dia do Orgulho Autista. A data é uma iniciativa do grupo britânico Aspies for Freedom e tem como propósito valorizar a neurodiversidade das pessoas no espectro do autismo. A celebração reforça o reconhecimento do potencial único e inato de cada indivíduo, promovendo respeito e inclusão.

Publicidade



