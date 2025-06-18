Paraná chega a 40 mil carteiras de identificação para pessoas com TEA

O Paraná alcançou a marca de 40 mil carteiras de identificação emitidas para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O número representa quase um terço da população com autismo no Estado.
Dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados recentemente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apontam pouco mais de 132 mil pessoas com TEA no território paranaense. A carteira foi implementada em 2020 e, somente neste ano, 8.310 pessoas já receberam o documento.
A emissão é feita pelo Governo do Estado, com coordenação da Sedef (Secretaria do Desenvolvimento Social e Família), também responsável pela formulação de políticas públicas voltadas à inclusão e garantia de direitos da população autista.
Nesta quarta-feira (18) é celebrado do Dia do Orgulho Autista. A data é uma iniciativa do grupo britânico Aspies for Freedom e tem como propósito valorizar a neurodiversidade das pessoas no espectro do autismo. A celebração reforça o reconhecimento do potencial único e inato de cada indivíduo, promovendo respeito e inclusão.
BENEFÍCIOS
A carteira oferece uma série de benefícios e facilita o acesso a serviços essenciais. “Além de garantir atendimento prioritário, a carteira também ajuda a identificar e compreender melhor a população autista no Estado, possibilitando a elaboração de políticas públicas mais eficazes e inclusivas”, afirma o Secretário do Desenvolvimento Social e Família”, Rogério Carboni.
O secretário destaca que, além de suas diversas funções para as pessoas, a carteirinha é fundamental para a coleta de dados e informações desta área. “Sem números precisos, a formulação de políticas públicas fica prejudicada, e é isso que buscamos: mais eficácia em nossas ações”, diz Carboni.
COMO SOLICITAR
A emissão pode ser feita por meio do WhatsApp disponibilizado pelo Governo do Estado. Os interessados podem entrar em contato pelo número (41) 3210-2457, disponível das 9 às 16 horas, para solicitar informações adicionais ou tirar dúvidas. A emissão da carteira é gratuita e feita de forma 100% online.
Para solicitar a Carteira é necessário reunir alguns documentos, como RG e CPF da pessoa com autismo e do responsável, uma fotografia recente, um laudo médico digitalizado e um exame de sangue. Além do WhatsApp, todas as orientações detalhadas para a solicitação estão disponíveis no site da carteira do autista.
