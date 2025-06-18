Pesquisar

Projeto da UEL forma professores para atuar na educação infantil em 'tempos de travessia'

Redação Bonde com Agência UEL
18 jun 2025 às 13:24

Silvio Turra/Seed-PR
Durante o período da Covid-19, criou-se um vácuo no aprendizado de muitas crianças no mundo inteiro e foi, a partir desse contexto pandêmico, que foi criado o projeto “Critinfância: Formação de professores para a educação da infância em tempos de travessia”, desenvolvido pela UEL (Universidade Estadual de Londrina).


O projeto é fruto de uma pesquisa de mais de 20 anos realizada pelo GEPEITC (Grupo de Estudos em Educação, Infância e Teoria Crítica). Com surgimento em 2020, o “Critinfância” busca formar novos docentes e reinventar a educação infantil por meio da Teoria Crítica, da Escola de Frankfurt. 

A professora e idealizadora do projeto, Marta Furlan, 47, conta que o processo de criação do projeto surgiu da necessidade. “Na pandemia, quando a educação foi forçada a se adaptar, pensamos que era o momento de pegar toda aquela pesquisa e implantá-la.” 


A professora ainda reforça que, apesar do foco ser nos professores, não são para os docentes que o “Critinfância” age. “É pelas crianças. Elas merecem o melhor e mais crítico ensino que podemos oferecer”, relata. A formação dos professores é feita por meio de cursos, reuniões mensais, formações livres e continuadas, simpósios e eventos presenciais e a distância. O projeto trabalha o diálogo e interações entre os docentes sobre suas ideias e experiências com crianças e com o ensino. Há participantes em diversas cidades paranaenses, como Terra Boa, Terra Roxa, Lobato, Loanda, Paraíso do Norte e São Manoel do Paraná. 

Natasha Yukari, 31, professora e participante do projeto desde o início fala sobre a importância do projeto. “Um dos objetivos da iniciativa é fazer com que a distância entre professores universitários e professores de educação básica não exista”, explica. “A partir do projeto, a ideia é construir uma empresa de formação para professores, com cursos específicos e atividades. Isso só é possível graças ao crescimento do projeto.” 


Atualmente, o projeto tem reuniões mensais para a organização de um novo encontro, o VI Simpósio Nacional e III Simpósio Internacional da Infância, Educação e Crítica. O evento está marcado para acontecer de 6 a 10 de outubro deste ano, com palestrantes de todo o Brasil e até do mundo. 


Por Redação Bonde com Agência UEL .

