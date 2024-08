Paraná divulga classificação preliminar do concurso do Quadro Próprio do Executivo

O Paraná divulgou nesta quinta-feira (8) a Classificação Preliminar Geral dos candidatos do concurso destinado ao Quadro Próprio do Poder Executivo. O resultado pode ser conferido nesses dois editais: AQUI (classificação geral) e AQUI (classificação por área/cargo/função).





O prazo para que os candidatos apresentem recursos caso identifiquem qualquer inconsistência nos resultados preliminares encerra nesta sexta-feira (9). Após esse prazo, a banca responsável avaliará os recursos, publicará os resultados das análises e, em seguida, a Classificação Geral final será divulgada e o concurso homologado.

Após a divulgação da Classificação Geral e a publicação da homologação do concurso os candidatos devem aguardar a convocação para as próximas etapas, conforme prevê o edital de regulamento do certame. Somente após essas etapas é que o trâmite nomeação será realizado.





O concurso oferece inicialmente 253 vagas distribuídas em funções de Ensino Médio, Ensino Médio Técnico e Ensino Superior. A validade do certame é de dois anos a partir da publicação da homologação, com possibilidade de prorrogação por mais dois, o que poderá ampliar as oportunidades para os candidatos aprovados que não forem chamados imediatamente.

É fundamental que os candidatos consultem exclusivamente a Agência Estadual de Notícias e o portal do certame para obter informações sobre o processo seletivo e todas as etapas relacionadas ao concurso, pois somente esses canais oficiais publicam dados atualizados e oficiais.





Para esclarecer dúvidas, os candidatos devem consultar atentamente o edital disponível no Portal Oficial do Instituto AOCP, responsável pelo processo seletivo, ou podem mandar e-mail para [email protected] ou contatar o telefone (44) 3013-4900, disponível de segunda a sexta-feira, exceto feriados.





