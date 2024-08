Em Londrina, Semana Literária do SESC recebe autora vencedora do Jabuti nesta quinta

A 43° Semana Literária Sesc & Feira do Livro deste ano começou nesta quarta-feira (7) e segue até domingo (11), no Sesc Cadeião Cultural de Londrina, promovendo lançamentos de livros, bate-papos com escritores, shows musicais, contação de histórias e uma Feira do Livro.







Com o tema “Poesia em toda parte”, em celebração ao aniversário do poeta Paulo Leminski, o evento terá a presença de diversos autores para discutir suas obras e participar de debates sobre a literatura.

Um dos bate-papos terá a presença das autoras Micheliny Verunschk e Giovana Madalosso, nesta quinta-feira (8), às 19h30, de maneira gratuita e livre para todas as idades.





O objetivo do encontro é discutir como a literatura pode agir para transformar relações e o mundo em que vivemos e criamos, passando por questões sobre como podemos entender nossa atuação e como os romances podem nos ajudar a encarar nosso passado e futuro.

Além disso, às 18h30, antes do bate-papo, as autoras vão participar de uma sessão de autógrafos. É possível levar os exemplares para assinar ou adquiri-los na hora do evento.





CONHEÇA AS AUTORAS

Micheliny Verunschk é escritora e historiadora, mestre em Literatura e Crítica Literária e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo e, ainda, uma autora renomada de romance e poesia.





Nascida na cidade de Recife, em 1972, a autora descobriu sua paixão pela escrita muito cedo, escrevendo seus primeiros poemas aos 10 anos. A partir disso, publicou diversos poemas e quatro livros antes de lançar seu primeiro romance.

Começou com “Nossa Teresa: Vida e Morte de uma Santa Suicida” em 2014, livro que trata sobre o suicídio, ou como a autora chama, a morte escolhida. Em seguida vieram “Aqui, no Coração do Inferno” (2016), “O Peso do Coração de um Homem” (2017) e “O Amor, esse Obstáculo” (2018), fechando assim a chamada Trilogia Infernal.





Os temas mais recorrentes em suas obras são a exploração do conceito de grafia, como percebido nas obras "Geografia Íntima do Deserto" (2003) e "A Cartografia da Noite" (2010) e, ainda, os animais.

Com a obra de 2003, foi indicada ao Prêmio Portugal Telecom de Literatura, se classificando entre os dez finalistas e sendo a única melhor estreante e a mais jovem a alcançar o feito.





Já em 2014, lança seu primeiro romance, chamado de "Nossa Tereza - Vida e Morte de uma Santa Suicida", trazendo a morte como seu tema principal. Com essa obra, garantiu o Prêmio São Paulo de Literatura, na categoria de melhor escritora estreante acima de 40 anos.

Por fim, em 2022, lança o renomado romance “O Som do Rugido da Onça”, que lhe garantiu o Prêmio Jabuti na categoria Romance Literário, maior premiação de literatura no Brasil e, no ano seguinte, o Prêmio Oceanos.





*Supervisão: Célia Musilli/ Editora



SERVIÇO:





Bate-papo: "Outras narrativas, outros mundos", com Giovana Madalosso e Micheliny Verunschk

Local: Sesc Cadeião Cultural de Londrina (Rua Sergipe, 52 - Londrina)

Quando: Quinta-feira (8), das 19h30 às 21h

A programação completa da 43ª Semana Literária pode ser acessada no site do Sesc Cadeião Cultural





Saiba mais sobre a autora Giovana Madalosso na Folha de Londrina