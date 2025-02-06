Paraná é destaque na produção de bucha, que chega a 41 municípios

O Paraná se destaca pela variedade de produtos que podem florescer nos campos. Entre eles está a bucha vegetal, cultivada comercialmente em 41 municípios, que renderam R$ 5,4 milhões em VBP (Valor Bruto de Produção Agropecuária) em 2023.
A bucha nasce em uma planta trepadeira. Os frutos secos fornecem uma fibra usada principalmente como esponja de banho ou para limpeza doméstica. Mas há outros usos devido a suas propriedades como isolante acústico e térmico e seu poder de filtragem. Também há histórico de utilização na medicina caseira. Por ser biodegradável e reciclável é considerado um produto mais sustentável que esponjas sintéticas.
REGIÕES DE MARINGÁ E LONDRINA SE DESTACAM NA PRODUÇÃO
A planta foi produzida em 104 hectares do território paranaense, que resultaram em 2,3 milhões de unidades. A principal região produtora é no entorno de Maringá, no Noroeste, de onde saíram 66,3% da produção. É seguida pelo núcleo de Londrina, Norte, que foi responsável por 20,4%.
O município de Marialva se destaca, com 30 hectares que produziram 800 mil unidades, avaliadas em R$ 1,9 milhão no VBP. Floraí e São Jorge do Ivaí plantaram, cada um, 10 hectares com produção de 250 mil unidades e VBP de R$ 580 mil.
O cultivo da bucha vegetal é um dos temas analisados pelos técnicos do Deral (Departamento de Economia Rural), da Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento), no Boletim de Conjuntura Agropecuária referente à semana de 31 de janeiro a 6 de fevereiro.
“Respeitadas as recomendações dos médicos dermatologistas e sendo um produto ecológico por natureza, a bucha vegetal é cultivada comercialmente em nosso estado e, mesmo que à margem das grandes atividades da agropecuária, tem sua importância singular notadamente na agricultura familiar”, disse o engenheiro agrônomo Paulo Andrade.
MILHO
O boletim registra ainda que o plantio do milho segunda safra 2024/25 teve um avanço rápido e já ocupa 28% da área estimada de 2,56 milhões de hectares neste ciclo. Isso se deve principalmente à melhora nas condições climáticas e avanço na colheita da soja.
Com isso, os trabalhos de semeadura dessa cultura estão normalizados no campo, inclusive superando a média das últimas cinco safras, quando neste período o plantio atingia aproximadamente 13% da área.
TRIGO
Os preços pagos aos produtores de trigo estão tendo uma recuperação, o que poderia incentivar o incremento nessa cultura. No entanto, a análise do Deral é que provavelmente não ocorra. Diversos fatores contribuiriam para isso, entre eles a concorrência com o milho, que oferece maior lucratividade.
A cultura também poderia se estender sobre áreas ocupadas por aveia nos invernos anteriores. No entanto, as últimas safras não entusiasmaram muito os produtores. A de 2024, por exemplo, teve resultado 38% inferior ao potencial, prejudicada pela seca.
O trigo também sofreu muito nos últimos anos com chuvas na colheita e com geadas, que influenciaram bastante na qualidade do produto. A última safra cheia foi a de 2016, com 3,5 milhões de toneladas.
TOMATE
O tomate de primeira safra, que começou a ser plantado em agosto de 2024, já cobre 94% da área de 2,4 mil hectares. Desses, cerca de 1 mil hectares (43%) já foram colhidos. A produção estimada é de 170,5 mil toneladas, ou 12% a mais que as 151,7 mil toneladas do ciclo anterior.
A segunda safra está sendo plantada desde janeiro, com semeadura concluída em aproximadamente 15% dos 1,7 mil hectares previstos. O produtor recebeu em janeiro R$ 45,95 em média pela caixa de 23 quilos, ou 50% a menos que em janeiro de 2024, mas 38,1% superior aos R$ 33,26 de dezembro.
SUÍNOS
Os dados divulgados pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) apontam que o Brasil obteve receita de US$ 881 mil com a exportação de suínos reprodutores de raça pura durante 2024. Apenas três estados participaram dessa operação: São Paulo (US$ 385 mil), Paraná (US$ 329 mil) e Minas Gerais (US$ 167 mil).
Os principais parceiros foram o Paraguai, que investiu R$ 358 mil na compra, e Argentina, com US$ 354 mil. Além deles o Uruguai pagou US$ 150 mil e a Bolívia, US$ 19 mil. O Paraná foi o único estado a manter parceria comercial com os quatro.
Em relação à importação de suínos reprodutores de raça pura, as aquisições se reduziram pela metade em 2024. No ano anterior o Brasil tinha investido US$ 5,5 milhões, baixando para US$ 2,7 milhões. O Paraná foi o terceiro maior importador, pagando US$ 804 mil.
MEL
As informações do Mapa mostram também que as empresas brasileiras exportaram 37.931 toneladas de mel in natura no ano passado, contra 28.555 toneladas em 2023. O faturamento foi de US$ 100,5 milhões, 17,9% maior que os US$ 85,2 milhões do ano anterior.
O Paraná ocupou a quarta colocação, com venda de 3.969 toneladas e arrecadação de cerca de US$ 10,4 milhões. Durante 2023 tinham sido enviados para o Exterior 2.626 toneladas, com faturamento de US$ 7,2 milhões. O ranking é liderado por Piauí, seguido de Minas Gerais e Santa Catarina.
O mel brasileiro tem os Estados Unidos como principal mercado, com quase 30 mil toneladas. Canadá, Alemanha, Reino Unido, Austrália e Bélgica se seguem nesta ordem em relação aos volumes comprados.
