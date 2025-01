Paraná: Fazenda e Receita alertam sobre golpes nos pagamentos do IPVA

A Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda) e a Receita Estadual do Paraná alertam os contribuintes para ficarem atentos às ameaças de golpes que surgem no período de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Falsos boletos, promessas de descontos e até páginas que se passam por sites oficiais são armadilhas bastante comuns nesta época do ano, portanto é necessário muita atenção.





GUIAS DE PAGAMENTOS NÃO SÃO ENVIADAS POR CORREIO





O principal golpe diz respeito a supostos comunicados enviados pelo Estado. Como destaca o gerente do IPVA da Receita Estadual, Leonardo Marcon, as guias de pagamento do imposto não são mais enviadas pelos Correios desde 2020 e, por isso, toda correspondência do tipo deve ser ignorada pelo cidadão. “Além disso, a Receita Estadual não faz a cobrança por email, mensagens de SMS e WhatsApp”, alerta. “Toda a emissão deve ser feita pelos canais oficiais da Receita”.





Isso significa que nenhum boleto de cobrança referente ao IPVA 2025 recebido em nome do Governo do Paraná, da Receita Estadual ou mesmo do Detran devem ser pagos. “O simples fato de vir a cobrança em nome do Detran já evidencia a fraude, já que é a Receita a responsável pelo recolhimento do imposto”, destaca Marcon.





SEMPRE DE OLHO





Todos os sites oficiais do Governo do Paraná são identificados pelo final “pr.gov.br”. O contribuinte deve sempre se certificar de que está nas páginas corretas antes de realizar qualquer tipo de pagamento. Outra dica importante é desconfiar de endereços que contenham palavras-chaves, como “pagueipva”, “detranveiculos” e “fazendaestado”.





SAIBA COMO EMITIR AS GUIAS PARA PAGAMENTO DO IPVA





Para pagar o IPVA 2025 sem dores de cabeça, a recomendação é que os proprietários gerem as guias de pagamento diretamente pelo Portal do IPVA ou pelo Portal de Pagamentos de Tributos , que são os canais oficiais do Estado. “Outra possibilidade é o uso do aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android iOS , que permite o acesso às guias de pagamento sem erro”, aponta o chefe do setor.





Além disso, Marcon recomenda que os contribuintes optem por acessar diretamente os sites oficiais ao invés de procurá-los em mecanismos de buscas. Isso evita que eles sejam direcionados a páginas fraudulentas impulsionadas para aparecerem nos primeiros resultados — uma prática bastante comum usada por golpistas. “Por isso mesmo, reforçamos a importância de checar se o site possui a terminação pr.gov.br para garantir sua autenticidade”, diz.





Desde 2023, o Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná), a Secretaria da Fazenda e a Polícia Civil do Paraná têm implementado ações para combater a atividade enganosa e criminosa. Uma liminar obtida pelo Estado, por exemplo, obriga a maior ferramenta de busca da internet a remover sites fraudulentos dos resultados e a impedir que eles sejam promovidos por meio de links patrocinados.





FALSOS DESCONTOS





Uma das armadilhas mais comuns de golpistas relacionadas ao IPVA é a promessa de descontos. São sites falsos que afirmam oferecer redução no preço do imposto, mas são apenas formas de atrair o contribuinte para uma fraude.





A Receita Estadual destaca que o único desconto oferecido no pagamento do IPVA 2025 é referente ao pagamento à vista. Quem optar pelo pagamento integral do tributo conta com uma redução de 6% do valor total. Para isso, a guia de recolhimento deve ser paga até a data-limite de acordo com a placa do veículo. São elas:





Finais 1 e 2: 20/01/2025

Finais 3 e 4: 21/01/2025

Finais 5 e 6: 22/01/2025

Finais 7 e 8: 23/01/2025

Finais 9 e 0: 24/01/2025





Assim, qualquer promessa de desconto diferente disso, pode ter certeza de que é golpe.





ATENÇÃO COM OS PAGAMENTOS





Uma das novidades do IPVA 2025 é a possibilidade de pagar o imposto com o valor sendo compensado na hora, garantindo aos proprietários de veículos mais agilidade e praticidade. Para isso, basta pagar via PIX com a leitura do QR Code presente na guia emitida, ou com a leitura do código de barras (na guia), ambos pelos canais oficiais.





Uma forma de se certificar de que está tudo certo com a cobrança é conferir o destinatário da transferência. No caso, sempre aparecerá o nome “Governo do Paraná – Secretaria de Estado da Fazenda”, garantindo a autenticidade da transação. Não efetue pagamentos a empresas com nomes propositalmente enganosos, como “Pagamento Estadual de Transito Ltda”, “Recolhimentos Digitais Ltda” etc.





A Receita Estadual jamais envia guias de pagamento ou chaves pix para os contribuintes por email, mensagens SMS ou Whatsapp.





Leia também: