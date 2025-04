Paraná já aplicou 322 mil vacinas contra a gripe

Um levantamento da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) apontou que foram aplicadas 322.008 doses da vacina contra a gripe até nesta terça-feira (22) em todo o estado. Este ano, o Paraná iniciou a Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza de forma antecipada, no dia 1º de abril.





O público-alvo da vacinação no Paraná abrange quase 5 milhões de pessoas. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é atingir ao menos 90% de cada um dos grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes e idosos. Até o momento, o Paraná recebeu quase 3 milhões de doses e já distribuiu mais de 2 milhões para os 399 municípios. O restante será enviado nos próximos dias.

Em 2024 o Paraná alcançou uma cobertura vacinal de 58,93% entre os grupos prioritários e de 75,01% entre as populações indígenas que vivem em suas terras, ocupando a quarta posição no ranking de estados com maior número absoluto de doses aplicadas, totalizando 3.447.319 vacinas. À frente ficaram Rio de Janeiro (3.926.506 doses), Minas Gerais (6.422.449 doses) e São Paulo (13.075.736 doses).





“Quero pedir a todos para que continuemos firmes na vacinação. Já foram quase 330 mil doses de vacina contra a gripe administradas. É a hora da gente dar mais velocidade, porque temos que chegar na época do frio com um grande contingente de paranaenses vacinados e, com isso, diminuir o número de pessoas que vão procurar os serviços de saúde, seja na porta da UPA ou do pronto-socorro de um hospital”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Reforço

Ainda este mês, a Sesa definiu em conjunto com os municípios que o Dia D de Multivacinação será em 10 de maio, com foco nas vacinas contra a gripe, Covid-19 e febre amarela, além das demais vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunizações.

A secretaria também iniciou no último dia 14 a vacinação nas escolas, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. As ações nestes locais devem ocorrer até 31 de maio e têm por objetivo atualizar a carteirinha de vacinação dos estudantes, sem que precisem se deslocar até um posto de vacinação.





Grupos prioritários

Entre os que devem receber a vacina contra a Influenza estão crianças de seis meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais, gestantes, profissionais de saúde, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, integrantes das forças de segurança e de salvamento, e militares das Forças Armadas.





Também estão incluídos indivíduos com doenças crônicas ou condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e de longo curso, portuários, funcionários do sistema penitenciário e a população privada de liberdade, incluindo jovens sob medidas socioeducativas entre 12 e 21 anos.





Dados

De acordo com o 3º Informe Epidemiológico de Monitoramento dos Vírus Respiratórios deste ano, divulgado pela Sesa no último dia 10, o Paraná registrou 81 casos e seis mortes por SRAG (Síndromes Respiratórias Agudas Graves) associadas à Influenza. Entre os óbitos, cinco foram por Influenza A (H1N1) e um por Influenza B.