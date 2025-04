Idosa morre horas depois de bater na traseira de um caminhão em Jacarezinho

Uma idosa de 71 anos morreu nesta terça-feira (22), em Jazarezinho, no Norte Pioneiro, horas depois de colidir com a traseira de um caminhão no quilômetro 27 da BR-153. De acordo com os agentes da PRF (Polícia Rodoviária Estadual), a idosa estava na condução de um carro quando, por volta das 11h, bateu na traseira de um caminhão.





Ao atender o chamado, os policiais apontaram que o motorista do caminhão fugiu do local e não prestou socorro à mulher. Eles relataram também que a condutora, no momento do atendimento, não tinha lesões aparentes, estando apenas confusa com a situação. Por isso, foi encaminhada para um hospital de Jacarezinho pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia, a EPL Litoral Pioneiro.

Entretanto, perto das 16h, a idosa morreu ainda na unidade médica. As causas do acidente estão sendo apuradas pela PRF e pela Polícia Civil de Jacarezinho, que vai instaurar um inquérito policial.