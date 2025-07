Paraná nomeia mais de 600 policiais civis para atuarem em todo o estado

O Governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira (23), a nomeação de mais 604 policiais civis para reforçar o quadro da PCPR (Polícia Civil do Paraná). O número é composto por 484 agentes de polícia judiciária, 40 papiloscopistas e 80 delegados aprovados em concurso público realizado em 2021.



Em junho, o governo anunciou a contratação de 620 novos profissionais. Os outros 16 que completam o quadro devem ser nomeados em breve. Os agentes, papiloscopistas e delegados serão lotados em diversas cidades. À FOLHA, a assessoria de comunicação da PCPR informou que as regiões serão definidas e divulgadas apenas ao fim do curso de formação.





Os novos policiais atuarão diretamente na investigação de crimes, lavratura de flagrantes, condução de inquéritos, execução de operações, perícias papiloscópicas e interlocução com o Poder Judiciário. O objetivo é agilizar atendimentos e procedimentos nas centrais de flagrante, distritos, delegacias regionais e especializadas.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Para o delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, as novas nomeações vão se refletir em uma maior capacidade de resposta e de investigação. “Em termos de resultados, o que visualizamos são mais investigações concluídas, mais crimes solucionados e respostas mais céleres à população”, ressaltou.





O impacto financeiro estimado em 2025 é de cerca de R$ 43,9 milhões, sendo que o custo anual será de R$ 108,6 milhões. "Com esse reforço histórico na Polícia Civil, o objetivo é oferecer ainda mais segurança aos paranaenses, com resposta cada vez mais rápida à criminalidade”, destacou o governador Ratinho Junior.

Publicidade





Os novos policiais devem iniciar o curso de formação na Escola Superior da Polícia Civil em agosto, com previsão de conclusão ainda neste ano e início dos trabalhos nas delegacias em dezembro.





'MAIOR DA HISTÓRIA'



Em 2025, o Governo do Paraná já contratou 730 policiais civis. De acordo com o governo, esta é a maior renovação de efetivo da história da PCPR. Em janeiro, 126 policiais tomaram posse, todos aprovados no concurso público de 2021.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.