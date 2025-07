Mulher que teve participação em latrocínio de idoso é presa em Maringá

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu, nesta terça-feira (22), uma mulher de 33 anos que estava foragida pelo latrocínio que vitimou o idoso Valdemar Tampelini, de 71, em Maringá (Noroeste).





Na madrugada de quinta-feira (17), o idoso foi vítima de um roubo seguido de homicídio praticado por um homem e uma mulher. De acordo com o delegado da PCPR Gustavo Bianchi, um simulacro de arma de fogo sem o carregador foi apreendido na cena do crime.

“O homem foi preso em flagrante no dia seguinte. Em depoimento, ele afirmou ter subtraído R$ 350, dois cartões de banco e documentos pessoais, além de um aparelho celular”, afirma. Após as diligências, a mulher foi localizada e encaminhada ao sistema penitenciário.

