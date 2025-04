Paraná oferece nove cursos relacionados ao turismo; ao todo são 158 vagas

O Governo do Paraná, por meio de parcerias, oferece nove cursos técnicos presenciais ligadas ao setor do turismo paranaense, ao todo são 158 vagas, distribuídas em oito municípios do estado. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Setu-PR (Secretaria do Turismo), Ministério do Turismo e Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).





As inscrições serão gratuitas e podem ser feitas através do preenchimento deste formulário.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Essa é a segunda rodada de cursos ligados ao setor ofertados neste ano pelo Ministério do Turismo, com datas definidas considerando disponibilidade de professores, infraestrutura e equipamentos. As inscrições ficam abertas até o dia 25 deste mês e necessitam o cumprimento de alguns requisitos, como renda familiar de até dois salários mínimos per capita e escolaridade.





Quais as regiões e municípios contemplados?

Publicidade





Em Curitiba, estão disponíveis os cursos de Garçom e Condutor de Turismo de Aventura, com 15 vagas cada. Paranaguá, no Litoral, tem 15 vagas para a qualificação em Auxiliar de Cozinha. No Sudoeste do Estado, Francisco Beltrão tem 20 vagas para o curso de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Já no Oeste, Cascavel conta com 18 vagas para especialização em Cozinha Brasileira.





Na região Noroeste, Nova Londrina tem 20 vagas para o curso de Preparo de Hambúrguer Gourmet e Maringá tem 15 postos para Serviços de Cozinha. Em Castro, nos Campos Gerais, estão sendo ofertadas 20 vagas para a especialização em Preparo de Salgados. Em Apucarana, no Vale do Ivaí, estão disponíveis 20 vagas para o curso de Mídias Sociais para Serviços de A&B.

Publicidade





“Essas ações são importantes para qualificar o profissional do turismo, proporcionando às regiões uma força de trabalho com maior qualidade. Para o turismo paranaense continuar crescendo, precisamos de mão de obra preparada”, disse Tatiana Nasser, diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação da Secretaria do Turismo.





A qualificação dos alunos será feita em etapas, conforme modelo do Senac. Esta segunda onda de cursos totaliza 1.840 vagas em todo o País.

Publicidade





Confira a descrição dos cursos ofertados pelo Ministério do Turismo no Paraná:





Garçom

Publicidade





Endereço: Rua André de Barros, 750 – Centro, Curitiba





Período: 05/05 a 30/07 – 09h às 13h

Publicidade





Idade mínima: A partir de 18 anos





Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Publicidade





Contato: (41) 3219-4827





Condutor de Turismo de Aventura





Endereço: Rua André de Barros, 750 – Centro, Curitiba





Período: 19/05 a 02/09 – 09h às 12h





Idade mínima: A partir de 18 anos





Escolaridade: Ensino Médio completo





Contato: (41) 3219-4827





Auxiliar de Cozinha





Endereço: Al. Coronel Elysio Pereira, 1191, Paranaguá





Período: A: 05/05 a 05/08 – 08h às 12h; B: 14/05 a 14/08 – 13h30 às 17h30





Idade mínima: A partir de 16 anos / Menores acompanhados de responsável





Escolaridade: A partir do 6º ano do Ensino Fundamental





Contato: (41) 3427-5901





Boas Práticas para Serviços de Alimentação





Endereço: Av. Júlio Assis Cavalheiro, 2.191 – Industrial, Francisco Beltrão





Período: 05/05 a 15/05 – 14h às 17h





Idade mínima: A partir de 16 anos / Menores acompanhados de responsável





Escolaridade: A partir do 5º ano do Ensino Fundamental





Contato: (46) 3905-6800





Preparo de Hambúrguer Gourmet





Endereço: Av. Foravante José Montanher, 576 – Centro, Nova Londrina





Período: 12/05 a 16/05 – 14h às 17h





Idade mínima: A partir de 16 anos





Escolaridade: A partir do 5º ano do Ensino Fundamental





Contato: (44) 3432-8750





Cozinha Brasileira





Endereço: Rua Recife, 2283, Cascavel





Período: 12/05 a 16/05 – 09h às 12h





Idade mínima: A partir de 18 anos





Escolaridade: Ensino Fundamental





Contato: (45) 3392-1200





Preparo de Salgados





Endereço: Rua Alfredo Luis de Mattos, 273, Castro





Período: 12/05 a 22/05 – 13h30 às 17h30





Idade mínima: A partir de 16 anos





Escolaridade: A partir do 5º ano do Ensino Fundamental





Contato: (42) 3233-8650





Mídias Sociais para Serviços de A&B





Endereço: Rua Gastão Vidigal, 185, Apucarana





Período: 13/05 a 27/05 – 14h às 17h





Idade mínima: A partir de 16 anos





Escolaridade: A partir do 5º ano do Ensino Fundamental





Contato: (43) 3420-2800





Serviços de Cozinha





Endereço: Av. Colombo, 6225, Maringá





Período: 19/05 a 05/06 – 09h às 12h





Idade mínima: A partir de 18 anos





Escolaridade: Ensino Médio completo





Contato: (44) 3218-5101