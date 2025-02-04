Paraná publica edital para concurso de auditor fiscal com 50 vagas; salário é de R$ 17 mil

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, publicou o edital que regulamenta a realização do concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Ao todo, são 50 vagas e formação de cadastro de reserva. O vencimento inicial é de R$ 16.953,96 e as inscrições iniciam no dia 17 de fevereiro.





Dessas oportunidades, 5 (10%) são reservadas a candidatos que se autodeclararem afrodescendentes, enquanto outras 2 (5%) são reservadas para PCD (Pessoas com Deficiência).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O auditor fiscal é responsável pela fiscalização do pagamento dos tributos e atuação no combate à sonegação fiscal, fiscalizando e auditando as atividades tributárias, contábeis e financeiras do Estado. Ele ainda é responsável pela transparência tributária.





Conforme o edital, os interessados devem ter o Ensino Superior completo para poderem concorrer às vagas. São consideradas áreas afins ao cargo de auditor fiscal aquelas ligadas à Administração, Contabilidade, Ciência da Computação, Direito, Economia, Engenharias, Física, Matemática, Probabilidade e Estatística.

Publicidade





"É um concurso importante para a continuidade do bom trabalho da Receita Estadual. Queremos atrair bons profissionais para que o Paraná siga sendo um exemplo de gestão pública", diz o governador Ratinho Junior (PSD).





Para o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, o concurso é uma conquista enorme para o Estado, sendo um passo importante para o Paraná manter a eficiência. “O Paraná vem sendo reconhecido por sua solidez fiscal e pela excelente gestão do recursos públicos – e isso só é possível graças ao trabalho de nossos auditores fiscais”, afirma. “Por isso, é com muita satisfação que vemos a publicação deste edital, pois mostra o comprometimento do Governo do Estado em repor vagas e fortalecer a estrutura da Receita Estadual”.

Publicidade





Ele destacou que o concurso será fundamental diante do contexto da reforma tributária. "Nos próximos anos teremos grandes desafios pela frente para adequação das regras e os auditores vão ajudar nessa etapa de transição", complementa.





INSCRIÇÕES

Publicidade





As inscrições devem ser feitas pelo site da FGV (Fundação Getúlio Vargas) , responsável pela organização do certame e aplicação das provas. Os candidatos podem se inscrever a partir das 16h do dia 17 de fevereiro até 16h de 20 de março, de acordo com o horário de Brasília.





Durante o ato de inscrição, os candidatos devem escolher onde o processo seletivo será realizado, podendo optar entre Cascavel (Oeste), Curitiba, Londrina e Maringá (Noroeste).

Publicidade





Como determina o edital, o candidato precisa cumprir alguns requisitos mínimos para poder participar do concurso. Isso inclui a idade mínima de 18 anos, estar em dia com a Justiça Eleitoral e ter o Ensino Superior Completo.





PROCESSO SELETIVO

Publicidade





O concurso público para auditor fiscal da Receita Estadual será dividido em quatro etapas. As duas primeiras, de caráter classificatório, são as provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 18 de maio de 2025 ao longo de todo dia.





Elas vão avaliar não somente os conhecimentos de Língua Portuguesa e o raciocínio lógico-matemático dos candidatos, mas domínio jurídico sobre Direito Constitucional, Tributário e Administrativo, assim como saberes específicos para o exercício da função. Isso inclui Economia e Finanças Públicas, contabilidade geral e Prática em Análise de Dados.





Já a terceira etapa é a avaliação de títulos – também classificatória –, seguida pela avaliação médica, que é de caráter eliminatório.



