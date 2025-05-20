Paraná recebeu 104 mil turistas estrangeiros em abril, aponta Embratur

Em abril deste ano, o Paraná recebeu 104.766 viajantes internacionais, um crescimento de 101,9% no comparativo com o mesmo mês de 2024, quando 51.872 visitantes estrangeiros foram registrados entrando no País pelo estado.





As informações são da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) e foram atualizadas recentemente pelo órgão. Com o resultado, o Paraná foi o quarto estado que mais recebeu visitantes internacionais no mês de abril, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Em comparação com os anos anteriores, a taxa de recepção de estrangeiros em abril deste ano é a maior para esse mês desde 2018 – quando as taxas de entradas internacionais por estado começaram a ser disponibilizadas no painel de dados da Embratur, com 74.785 visitantes internacionais. Antes de 2025, o maior número havia sido registrado em 2019, pré-pandemia, com pouco mais de 88 mil turistas.





RECEPÇÃO





“O nosso trabalho de posicionar o Paraná como um grande receptivo está funcionando, com cada vez mais turistas de fora do Brasil chegando e aquecendo nossos comércios, hotéis e serviços. Isso é resultado do quanto o Estado investe e aposta no turismo, fomentando o setor e mostrando aos turistas que aqui tem atrativos qualificados para todo mundo”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

NACIONALIDADES





As chegadas internacionais em abril foram feitas, majoritariamente, por via terrestre, mostrando a importância de municípios fronteiriços ao turismo do Estado, como Guaíra e Foz do Iguaçu, ambos no Oeste paranaense.

Os turistas que mais chegaram ao Paraná no último mês de abril eram originários do Paraguai (55,8%), Argentina (22,1%), Uruguai (3,2%), Estados Unidos (1,7%), Alemanha (1,5%), Espanha (1,5%) e Reino Unido (1,2%).





Os turistas sul-americanos são os que mais entraram no País pelo Paraná. Eles registraram um crescimento de 155% nas chegadas ao Estado, na comparação entre abril deste ano, com pouco mais de 89 mil viajantes, perante o mesmo mês de 2024, que teve quase 35 mil visitantes.

“Os vizinhos sul-americanos são os grandes emissores de estrangeiros ao Paraná, fomentando a nossa economia com moeda estrangeira. Muito disso é por conta das nossas fronteiras, mas a ampliação das rotas aéreas internacionais com destino ao Paraná, a maior presença de roteiros estaduais em guias de agências de viagens e as ações de divulgação do turismo paranaense no Exterior também têm grande impacto nessa taxa de recepção”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do turismo no Estado.





PRIMEIRO TRIMESTRE

Apenas no primeiro trimestre deste ano, o Estado recebeu mais de 426 mil viajantes vindos do Exterior, o que representa um aumento de 18,3% na comparação com o mesmo período do ano passado – que registrou pouco mais de 360 mil estrangeiros que chegaram ao Paraná.



