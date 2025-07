PR registra quase um caso de feminicídio por dia no 1° semestre de 2025

Parque de Maringá recebe exposição com réplica do primeiro dinossauro do Paraná

Os números são organizados pelo MFB (Monitor de Feminicídios no Brasil), iniciativa do Lesfem (Laboratório de Estudos de Feminicídio), vinculado à UEL (Universidade Estadual de Londrina), e retirados do Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública).

Violência vai além da agressão

A guarda municipal Roselaine dos Santos explica que a violência psicológica contra a mulher causa tanto dano quanto a agressão física. O fato de o companheiro proibir a mulher de conversar com algum vizinho ou colega de trabalho, por exemplo, já é um indício de violência. "As mulheres têm que ficar atentas a esses sinais", afirma, alertando que esses ‘detalhes’ podem levar ao agravamento da violência e até mesmo ao feminicídio consumado. "Tem que acabar com a raiz do problema".

Patrulha Maria da Penha

Secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Marisol Chiesa afirma que o ato no centro de Londrina é fundamental para trabalhar a conscientização das pessoas e mostrar que toda a vida importa. A grande maioria dos casos de violência contra a mulher acontece dentro de casa. "É fundamental incentivar que todos entendam a importância da vida de uma mulher", aponta a secretária, complementando que são elas que trazem vida para o mundo.

Santos explica que isso vem mudando e que cada vez mais mulheres estão denunciando as violências sofridas. "As mulheres não têm mais suportado esse tipo de situação, então elas têm procurado o serviço dos órgão de segurança para que possam ser socorridas", afirma.

Além disso, as mulheres com algum histórico de violência também recebem um 'botão do pânico' que, quando acionado, já alerta a central para o envio de uma equipe imediatamente.

Como denunciar

Em casos de violência, as mulheres podem ligar para a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, no 153, ou para a Polícia Militar no 190. O contato também pode ser feito na Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres no 3378-0113.





Em Londrina, o CAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) oferece serviço social, psicológico e jurídico para as mulheres acima de 18 anos em situação de violência doméstica e familiar. O CAM fica na Avenida Santos Dumont, n° 408, e funciona das 8h às 18h. O telefone para contato é o 3378-0132.





Em casos mais graves, em que a vida das mulheres estão em risco, é feito o encaminhamento para a Casa Abrigo Canto de Dália, que acolhe as vítimas e seus filhos ou dependentes menores de 18 anos.









