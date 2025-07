Suspeitos de matar garota no interior de SP são apreendidos em Cornélio

Os adolescentes suspeitos de assassinar Nicolly Fernanda Pogere, 15, em Hortolândia (SP), foram apreendidos pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), na tarde de domingo (20). Os dois, um rapaz de 17 anos e uma menina de 14 anos, mantinham um relacionamento. O garoto é ex-namorado da vítima. O namoro atual teria sido a motivação do crime, de acordo com investigação da Polícia Civil de Hortolândia. O crime é investigado como feminicídio. Os dois adolescentes já estão na Fundação Casa Andorinhas, em Campinas (SP), com internação provisória decretada.





Nicolly estava desaparecida desde 12 de julho. Seu corpo foi encontrado na última sexta-feira (18) em uma lagoa de Hortolândia, enrolado em uma lona azul e dois lençóis, com auxílio de um cão farejador da Guarda Municipal. Conforme a Secretaria de Segurança Pública de Hortolândia, o pai do menino teria reconhecido os materiais e confirmado a posse.

Operação





A equipe da 11ª Subdivisão Policial de Cornélio teve auxílio da Delegacia da Mulher do município para cumprir o mandado de busca e apreensão na casa da avó do menino. O delegado-chefe da SDP, João Manoel Garcia, explicou que a moradora colaborou e já foi apurado que os familiares paranaenses desconheciam o crime. Dois celulares também foram apreendidos para análise.

Os suspeitos teriam ido a Cornélio com auxílio de alguém de Hortolândia, e confessaram que planejavam uma segunda fuga. “Eles queriam ir para a praia e a alegação deles, que já sabemos que não é verdadeira, é que pegaram carona para vir para cá. Não sei se os trouxeram até aqui, pode ser que levaram até uma rodovia, algum lugar, mas auxiliaram na fuga de lá. A Polícia Civil paulista investiga a ajuda de terceiros, visto que “isso também é uma atitude criminosa”, explicou Garcia.





A Delegacia da Mulher de Hortolândia comunicou a Delegacia da Mulher de Cornélio, na sexta-feira (18) à noite, que possíveis autores de um grave crime estariam escondidos na cidade. Confirmada a veracidade dos fatos no dia seguinte, a PCPR foi informada dos detalhes do caso, inclusive, que os suspeitos eram adolescentes e se programavam para fugir.

Como agiram





Os adolescentes foram levados para a SDP de Cornélio e João Manoel Garcia acionou o Conselho Tutelar do município e também o delegado responsável de Hortolândia. Durante a oitiva dos dois, a menina confessou a autoria das múltiplas facadas em Nicolly com ajuda do namorado, contando que a primeira foi desferida em suas costas. Depois de Nicolly cair no chão, “ela deu diversas facadas, nem sabe quantas”.

“Assumiu que ela seccionou o corpo em diversos pedaços, que tentou cortar a vítima ao meio para poder colocar na carriola e levarem até o rio, mas não conseguiu, e que o rapaz teria ajudado também a cortar, levar o corpo, desovar, ocultar o cadáver no lago próximo (do local do crime), a uns 300 metros, utilizando um carrinho de mão”. O delegado disse ainda que “em nenhum momento” a garota se mostrou arrependida, afirmando que agiu com frieza no momento da confissão.

Nas costas da vítima, uma inscrição feita com faca lia PCC, iniciais do Primeiro Comando da Capital, maior organização criminosa do Brasil. A menina assumiu que escreveu a sigla, possivelmente para disfarçar a autoria.





O delegado informou que, ainda segundo a garota, o crime teria sido cometido na casa do pai do menino, onde ele mora, e que o casal teria limpado o local. “Agora, não se sabe o motivo pelo qual ela (Nicolly) foi chamada pra voltar na casa dele, lá em Hortolândia. E ela foi na casa dele, adentrou a residência e mataram ela lá dentro”, pontuou Garcia.

Os adolescentes foram levados pelos policiais de Hortolândia até a Fundação Casa Andorinhas, em Campinas (SP), com internação provisória decretada.





Família

Em uma rede social, a mãe de Nicolly, Priscila Magrin, contou que se sente “humilhada tendo que explicar que em momento nenhum negligenciei minha filha”, como “pessoas cruéis” estariam dizendo. Conforme o depoimento da mãe, a menina foi pouquíssimas vezes na casa do suspeito de 17 anos, com supervisão constante por meio de ligações, envio de fotos e encontro com a família do garoto pessoalmente.





Pediu ainda que a família seja deixada em paz para viver o luto, afirmando que não deseja este sofrimento para ninguém. “É a pior dor que um ser humano, que uma mãe pode sentir, respeitem esse momento, respeitem a nossa história, que sempre foi linda, todos que nos conhecem sabem como somos como família, quem sou como mãe, apenas deixem minha filha descansar em paz”.





