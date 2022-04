Paraná tem 8.939 vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador

A semana começa com 8.939 oportunidades de emprego nas 216 Agências do Trabalhador do Paraná. O maior número de vagas é para a indústria, com 2.081 postos de auxiliar de linha de produção em todo o Estado.

As agências de Curitiba e Região Metropolitana estão com 1.611 vagas abertas, a maior parte, 415, para operador de telemarketing. São, ainda, mais de 100 vagas para auxiliar de estoque e atendente de lanchonete. Na Capital, o setor de bares e restaurantes oferece oportunidades para contratação imediata: 12 para cozinheiro, nove para auxiliar de cozinha e quatro para barman.

Entre as agências do interior do Estado, a regional de Toledo lidera a oferta de postos de trabalho, com 1.632 vagas: 481 para auxiliar de linha de produção, 150 para abatedor de aves e 90 para abatedor de porcos. A regional de Cascavel vem em seguida, com 958 vagas, sendo 253 para auxiliar de linha de produção e 80 para açougueiro.





As regionais de Ibaiti, Guarapuava, Paranavaí e Toledo tem ofertas para a construção civil. Em Maringá e Paranaguá há ofertas para servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes.





O setor Master Job Paraná, que oferece vagas para trabalhadores com curso superior, tecnólogo, técnico ou ainda estágio para estudantes de curso superior, disponibiliza as seguintes oportunidades: assistente operacional de logística, técnico em segurança no trabalho, médico neurologista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente de importação e exportação, técnico em secretariado e mecânico de manutenção, além de dez vagas para estagiários em administração.

Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade de seu município.





Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito no site da site da Secretaria.