Paraná tem previsão de tempestades para esta semana

Após dar uma trégua no final de semana, o calor volta a marcar presença na maioria das cidades paranaenses no decorrer desta semana. Conforme previsão do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), apesar do tempo nublado, a partir da tarde de segunda-feira (31) as temperaturas no Estado devem ficar mais elevadas, deixando o clima abafado. Na região de Londrina, o sol deve voltar a aparecer na quarta-feira (2), com termômetros chegando a 31 graus. A partir de quinta (3) aumenta a instabilidade, com pancadas de chuvas em todo o Paraná e grande risco de tempestades.



De acordo com o Simepar, haverá chuvas isoladas e de curta duração em diversas cidades paranaenses entre segunda (31) e terça-feira (1). Nesses dias, a temperatura média deve variar entre 20 e 30 graus. Entre quarta (2) e sexta-feira (4), os paranaenses devem ter dias de sol, com os termômetros marcando entre 18 e 31 graus.

O boletim meteorológico do Simepar prevê possibilidade elevada de tempestades para o Paraná no próximo final de semana. Em Londrina e região, a previsão é de chuva no sábado (5) e no domingo (6), com temperaturas variando entre 18 e 31 graus. O mesmo quadro é previsto para as cidades do litoral paranaense.





