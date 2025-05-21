Paraná terá nova frente fria e chuva nos próximos dias, prevê Simepar

Parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul enfrentará uma nova frente fria que começou a se formar nesta terça-feira (20). De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), ela deve atravessar o território paranaense, trazendo tempestades e redução das temperaturas máximas ao longo da semana. No fim da semana, entretanto, as temperaturas voltam a subir em algumas regiões do Estado.





PREVISÃO DE ATÉ 70 MM DE CHUVA





As tempestades devem ocorrer principalmente na metade Sul do Paraná entre quarta e quinta-feira (21 e 22). O acumulado de chuvas previsto é entre 40 mm e 70 mm no Oeste, Sudoeste e no Litoral. Na metade Norte também há previsão de chuvas, porém serão pancadas irregulares e com menor intensidade do que na metade Sul.





O que também muda com a chegada desta frente fria é a temperatura no Paraná. “A partir de quinta-feira, a chuva diminuirá as temperaturas máximas que vêm sendo registradas no Estado. As tardes serão mais frescas. As temperaturas mínimas, geralmente registradas ao amanhecer, continuam estáveis”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.





No fim de semana, depois que a frente fria for embora, não devem ocorrer chuvas significativas, com exceção do Litoral que pode ter garoa ocasional. As temperaturas ficarão amenas no Centro-Sul e Leste. Nas faixas Norte e Oeste, segue o calor que tem registrado números expressivos. Até o início desta semana Maringá, por exemplo, estava com 2,3°C acima da temperatura média para o mês de maio; Toledo com 4,9°C acima da temperatura média para o período; São Miguel do Iguaçu 3,5°C acima; e Santa Helena 3°C acima.



