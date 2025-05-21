Paranaenses pagam R$ 37 milhões mensais para prefeitos e vereadores, aponta relatório

Todos os meses, os paranaenses desembolsam cerca de R$ 37 milhões para custear os salários de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos nos 399 municípios do estado. Os dados constam em um relatório elaborado pelo MPC-PR (Ministério Público de Contas do Paraná), que analisou como os Legislativos Municipais têm fixado os subsídios dos cargos políticos.
Os dados foram coletados por meio de formulários eletrônicos encaminhados a todas as 399 Câmaras do Paraná, além da utilização de bases de dados do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) que contêm números oficiais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) quanto à população censitária e projetada, e informações do TCE-PR (Tribunal de Contas do Paraná).
O MPC-PR cita algumas regras para estabelecer os salários dos vereadores. Uma delas é que os valores não podem superar os subtetos demarcados pela população censitária - o último Censo do IBGE foi divulgado em 2022, mas a população estimada é atualizada anualmente. Por exemplo, em municípios com até 10 mil habitantes, o teto é R$ 6,4 mil, equivalente a 20% do salário dos deputados estaduais, que foi R$ 32,1 mil no ano passado. Em Londrina, onde há mais de 555 mil habitantes (Censo 2022), o salário dos parlamentares pode chegar a 75% do vencimento dos deputados, ou seja, R$ 24,1 mil, mas está fixado em R$ 14,1 mil.
Na RML (Região Metropolitana de Londrina), os salários têm seguido o teto estabelecido pela legislação. Nos municípios de Rolândia e Arapongas, os vencimentos chegam a R$ 11,8 mil. Já em Ibiporã, cada parlamentar recebe R$ 9,5 mil e, em Cambé, R$ 7,3 mil.
Paranaenses pagam R$ 37 mi mensais para prefeitos e vereadores
Paraná gasta R$ 37 milhões mensais com salários de políticos. Relatório do MPC-PR revela desigualdade e necessidade de reforma nas regras de subsídios.
Leia também:
Governo expande Poliniza Paraná a Londrina e mais 10 Unidades de Conservação
O Governo do Estado anunciou nesta terça-feira (20) - celebrando o Dia Mundial das Abelhas - que irá extender o alcance do projeto Poliniza Paraná para o Jardim Botânico de Londrina e outras dez UC (Unidades de Conservação) - sob a administração do IAT.