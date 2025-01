Paraná + Viagem leva 1,8 mil pessoas a pontos turísticos estaduais em passeios gratuitos

Com investimento de R$ 1,9 milhão ao longo de 2024, o programa Paraná + Viagem, criado pelo Governo do Estado e desenvolvido pela Setu (Secretaria do Turismo), se destacou como uma iniciativa inovadora, com foco na impulsão do turismo interno e inclusivo.





Mais de 1,8 mil pessoas, de 27 municípios, foram beneficiadas pelo programa e tiveram a oportunidade de viajar gratuitamente por pontos turísticos estaduais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Entre as cidades com maior número de passageiros de pequenos municípios, como Brasilândia do Sul (336), Itaúna do Sul (235) e Floraí (174), o que demonstra o alcance da ação no Interior.





Os destinos mais procurados foram Foz do Iguaçu, na região Oeste – lar das Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas do Mundo e eleita como principal atrativo do Brasil e da América do Sul –, Curitiba e os municípios do Litoral do Paraná, como Morretes e Guaratuba.

Publicidade





Pelo Paraná + Viagem, as prefeituras precisam elaborar um Plano de Trabalho e, quando aprovado, recebem recursos do Tesouro para promover viagens dentro do próprio Estado, sempre com foco na inclusão social e na promoção de uma melhor qualidade de vida aos viajantes. Os recursos podem ser aplicados em alimentação, hospedagem, transporte, guia de turismo e seguro viagem.





Os recursos destinados ao programa foram aplicados ao longo de 2024, com destaque para o mês de dezembro, que recebeu o maior investimento: R$ 777,2 mil. Outros meses de destaque foram novembro (R$ 514,2 mil) e fevereiro (R$ 187,9 mil), contribuindo para o fortalecimento do turismo local em diferentes períodos do ano.

Publicidade





Além de lazer e cultura, o projeto tem como foco o desenvolvimento econômico regional, por meio da geração de emprego e renda, impactando o empresariado e guias turísticos locais.





O secretário estadual de Turismo, Márcio Nunes, enfatiza a importância do programa. “Estamos criando oportunidades para que os paranaenses descubram as belezas do nosso Estado, o que fortalece o senso de pertencimento e também impulsiona a economia local. Isso é relevante, sobretudo para as cidades menores, que têm a oportunidade de receber mais visitantes”, diz.

Publicidade





O Paraná + Viagem, afirma o secretário, se consolida como um marco do turismo do Estado, ao unir inclusão, desenvolvimento regional e a valorização dos atrativos paranaenses.





“Para 2025, o foco é expandir ainda mais o alcance dessa iniciativa, reforçando o compromisso em utilizar o turismo como uma ferramenta de integração social e crescimento econômico”, afirma. “Vamos seguir investindo em iniciativas que aproximem o turismo das pessoas, fortalecendo nossa identidade regional e projetando o Paraná como um destino acolhedor, diverso e acessível para todos”, completa.

Publicidade