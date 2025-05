Paranaenses têm até esta sexta para pagamento da segunda parcela do IPVA para placas de finais 3 e 4

Os proprietários de veículos com finais de placa 3 e 4 têm até esta sexta-feira (21) para o pagamento da segunda parcela do IPVA 2025 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Em todo o Paraná, mais de 2,8 milhões de carros, caminhões e motocicletas optaram pelo parcelamento em cinco vezes, segundo dados da Receita Estadual.

Isso corresponde a cerca de 71% dos mais de 4 milhões de veículos tributados em todo o Estado. Para esses proprietários, é fundamental acompanhar os prazos de vencimento, que variam conforme o final da placa do veículo.





Para esta segunda parcela, as datas de vencimento variam entre 20 e 26 de fevereiro, a depender do final da placa.

Finais 1 e 2: 20/02 (vencido)

Finais 3 e 4: 21/02

Finais 5 e 6: 24/02

Finais 7 e 8: 25/02

Finais 9 e 0: 26/02





À VISTA

Desde o último 30 de janeiro, os proprietários de veículos não têm mais a opção de fazer o pagamento do IPVA 2025 em cota única — ou seja, sem a possibilidade de aproveitar o desconto de 6% oferecido a quem fizesse a quitação do imposto à vista. Ao todo, 1,1 milhão de motoristas aproveitaram o benefício neste ano.

COMO PAGAR





As guias do IPVA no Paraná não são mais enviadas pelos correios aos endereços dos contribuintes. Assim, para fazer o pagamento, os proprietários devem acessar o Portal do IPVA ou o Portal de Pagamentos de Tributos para gerar as guias. Outra possibilidade é o uso do aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android e iOS .

A recomendação é que o contribuinte acesse diretamente os canais oficiais, evitando clicar em links enviados por e-mail ou mensagens. Também é aconselhado evitar plataformas de buscas, já que muitos sites falsos se aproveitam de ferramentas de impulsionamento para aparecerem nos primeiros resultados. Ao acessar uma página, o ideal é sempre garantir que ele termine com a extensão “pr.gov.br”.





Outra dica importante é sempre conferir o destinatário do pagamento, seja pela guia quanto no pagamento via Pix. No caso, a informação que deve constar é sempre “Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda”.





