Passageiro de motocicleta morre em acidente na PR-151 em Wenceslau Braz

Um passageiro de uma motocicleta morreu em uma colisão com uma caminhonete no início da noite de terça-feira (14) na PR-151 em Wenceslau Braz (Norte Pioneiro).

Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 18h30, no km 125 da rodovia. Uma Honda CG 125 de cor vermelha sem placa e com chassi suprimido e a caminhonete Iveco de placa de Arapoti trafegavam sentido Santana do Itararé a WenceslauBraz quando houve a batida traseira - pelo que os policiais apuraram, a moto estava com sistema de iluminação inoperante.

A vítima, homem de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor da Honda, adolescente de 15 anos, foi hospitalizado em Santana do Itararé. O motorista da Iveco, 40 anos, não se feriu - ele foi submetido ao teste do etilômetro com resultado 0,0 mg/l.





Foram acionados a Polícia Civil de Wenceslau Braz e IML (Instituto Médico-Legal).