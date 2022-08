Pedestre morre atropelado na BR-376 em Mandaguari

Um pedestre morreu atropelado ao tentar atravessar a BR-376 no contorno sul de Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá) no início da noite de quinta-feira (25).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 19h, no km 210 da rodovia, um Honda Civic com placas de Maringá, conduzido por um homem de 40 anos, que trafegava sentido Jandaia do Sul (Vale do Ivaí) a Maringá, atropelou o homem de cerca de 60 anos. Com o impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local.





O condutor do carro não se feriu. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool.





O corpo, ainda não identificado, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana (Centro-Norte).





A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito para apurar as circunstâncias.