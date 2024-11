Pedestre morre atropelado por carro na BR-376 em Ortigueira

Uma pedestre morreu atropelado por um carro na BR-376 em Ortigueira (Centro) no fim da noite de sábado (9).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a situação ocorreu por volta das 23h45, no quilômetro 351 da rodovia, perímetro urbano de Ortigueira. O Fiat Uno, com placa de Reserva (Centro), conduzido por um jovem de 23 anos e uma pedestre residente em Ortigueira. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Compareceram a perícia da Polícia Científica e equipe da Polícia Civil local. A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito.





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.