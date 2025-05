Pedestre morre atropelado por ônibus na PR-323 em Doutor Camargo

Um pedestre de 26 anos morreu atropelado por um ônibus na PR-323 em Doutor Camargo (Região Metropolitana de Maringá) na tarde de sábado (1º).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 15h, no quilômetro 175 da PR-323. Conforme vestígios encontrados pelos policiais no local e declaração do condutor do coletivo, trafegava pela rodovia no sentido Cianorte (Noroeste) a Maringá (Noroeste) quando a pessoa teria invadido a via, vindo a colidir no veículo.





W.O.A.P. não resistiu aos ferimentos e morreu.





Foi feito o teste do etilômetro no condutor com resultado de 0,00 mg/L. Em contato com a Polícia Civil, foi orientado o encaminhamento dele para prestar depoimento.