Londrina convoca 27 profissionais da saúde, entre médicos e enfermeiros

Confira os premiados do seu bairro

Trata-se de um novo ponto de atendimento integrado voltado a demandas pediátricas que a Prefeitura de Londrina possui, e que será implantado inicialmente no PA (Pronto Atendimento) do Jardim Leonor, região Oeste do Município.





“A ideia, posteriormente, é avançar com esse serviço levando-o para outras unidades de saúde a serem definidas. Isso ajudará também a desafogar as demandas do PAI (Pronto Atendimento Infantil), apresentando uma alternativa mais ampla para a população que procura atendimento para crianças”, contextualizou.





Por sua vez, os médicos ginecologistas e uma anestesista, nesta leva de convocados, estão sendo chamados para reforçar o quadro da Maternidade Municipal Lucilla Ballalai, conforme indicou Feijó. “Neste caso, o objetivo é qualificar ainda mais os milhares de atendimentos realizados no local, focando no cuidado humanizado e na excelência”, informou ela.





A previsão estimada pela Secretaria Municipal de Saúde para início da implantação da Rede Carinho é meados de março de 2025, após um período de treinamento e formação de equipes, em fase de elaboração.