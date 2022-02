Pedreiro fica ferido após ser atingido na cabeça por um balde de cimento em Colorado

Um pedreiro ficou gravemente ferido após ser atingido na cabeça por um balde de cimento, na zona rural de Colorado (Noroeste), na manhã desta quinta-feira (17).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo informações do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o homem de 60 anos estava trabalhando na construção de um poço com profundidade de aproximadamente 4 metros, quando o balde caiu em sua cabeça. Ele não usava EPI (Equipamento de Proteção Individual) e teve um trauma direto na região atingida pelo balde. Além disso, segundo os socorristas, apresentou dor na coluna cervical e sinais de paraplegia, como dificuldade para mexer as pernas.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O pedreiro foi socorrido por equipes da Defesa Civil de Colorado e do Samu, que usou um helicóptero para fazer o resgate. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Maringá (Noroeste), onde estava passando por cirurgia na coluna no fim da manhã.